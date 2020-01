Amenazó con robar un McDonald's porque no le dieron suficiente salsa con su pedido

A muchos le gusta comer con salsas, sobre todo si se trata de comida rápida. Pero una mujer en Estados Unidos amenazó con robar un McDonald's porque no le ofrecieron salsa con su pedido. Por este hecho, fue arrestada.

Se trata de Maguire Marie Mclaughlin, de 19 años. No le dieron salsa en un local en Vero Beach, Florida, y amenazó con robar el sitio, reseñó The Smoking Gun citado por New York Post.

No le dieron salsa y amenazó con asaltar un McDonald's

El hecho ocurrió en la madrugada del 1 de enero de 2020, justo en Año Nuevo. La policía llegó al sitio y encontró a la joven insultando a la vendedora del local por la ventanilla del Auto-Mac.

"El empleado le advirtió a Mclaughlin que la salsa para mojar cuesta 25 centavos", se lee en el informe policial de la Oficina del Sheriff del condado de Indian River.

"Mclaughlin afirmó además que obtendría la salsa por cualquier medio necesario, sin embargo, no pudo especificar qué quería decir con eso". Los empleados de McDonald's dijeron que temían por su seguridad.

Por su mala conducta, la adolescente fue arrestada por la policía. Además, había consumido alcohol, lo que acentuaba su actitud rebelde. Después de pagar varias multas, la joven fue liberada horas después.

