Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot para la semana. Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas.

Aries

La Fuerza

En este período tendrás una especial y clara conducta que podríamos llamar “continuidad de propósito”, que es una excelente manera de comenzar el año. Se basa en dos pilares fundamentales, pueden haber más, uno es la claridad de objetivos, es decir, lo que quieres conseguir y la otra es la férrea voluntad para lograrlo.

Tauro

El Loco

Permitirnos hacer cosas que nos saquen de las rutinas o de conductas preconcebidas y cómodas, no tiene nada de temerario, pues lo podemos manejar y fijar los límites razonables para nosotros, pero, créeme que vale la pena como experiencia y, de paso, nos ayuda a tener claro hasta donde podemos llegar y de qué somos capaces.

Géminis

Dos de Copas

Buen período para practicar la reconciliación, asociada generalmente a la que puede darse entre dos enamorados, siendo verdad. El ámbito de ella es amplísimo y abarca todo el espectro de las relaciones entre las personas. Si tienes alguna pendiente, bueno sería que intentaras un acercamiento, puede que no te sea fácil, pero ahí está el verdadero mérito. La que te cueste.

Cáncer

As de Bastos

Buen momento para pensar seriamente en intentar un cambio en tu actividad profesional o laboral. La prisa la pones tú, yo solo señalo lo propicio. El cambio debiera ser en algo nuevo, si fuera propio con mayor razón. No se trata de ser temeraria, si no ponerte a prueba, sin correr riesgos innecesarios, si no, midiéndolos.

Leo

Caballero de Bastos

Estás en un excelente momento para crecer, en todo ámbito de tu vida, según tú lo definas. Donde pongas tu interés estará la potencia para concretarlo, paso a paso, pero en un contínuo avance que sume uno a uno los logros, que vayan consolidando tu objetivo, sin tropiezos paralizantes, por el contrario, más bien de estímulo que acrecienten la fe en ti.

Virgo

El Mundo

Mejor momento para comenzar un nuevo año, no se da por azar. Esto solo debería hacerte reflexionar y, si tu conclusión fuera el merecimiento, no estarías lejos de la verdad, luego de eso debes disponer tus potencialidades y méritos conocidos, al servicio del fin que definas como prioritario y poner manos a la obra.

Libra

Paje de Bastos

Siempre será bueno fijarse metas, en todo orden de cosas, sobre todo comenzando el año. Puntualmente ahora, la sugerencia ahora es en lo laboral o profesional. La clave es no ponerse límites, si no, aspirar al máximo, no es necesario hacer públicas las aspiraciones, pueden quedar en tu fuero interno y recuerda que “Si quieres darle a la montaña apunta hacia las nubes”.

Escorpio

Nueve de Oros

Puedes estar tranquila, estos serán días para disfrutar de todo aquello que has conseguido, fruto de tu esfuerzo, dedicación y trabajo. Si decides compartir tu felicidad con aquellos que forman parte indisoluble de tu vida, el goce será mayor y te puede servir como el mejor estímulo para repetir nuevamente la fórmula del éxito y hacerlo costumbre.

Sagitario

Ocho de Copas

La reflexión, el análisis, o el pensamiento dirigido a lo que hemos hecho con nuestra vida y, luego de eso, vere qué nos proponemos en un momento como este, es una buena manera de comenzar un nuevo año. La acción nunca superará a la reacción. Una es fruto de la mente y el corazón, la otra puede ser un acto reflejo inconducente.

Capricornio

Cinco de Espadas

Las victorias fáciles suelen ser a menudo derrotas a corto plazo. Lo que se consigue de mala manera y, dejándo “heridos en el camino”, siempre será nefasto. Tienes méritos suficientes para conseguir lo que te propongas, apelando a tus medios y valiéndote de tus habilidades. Cualquier otra fórmula debes descartarla de plano.

Acuario

Siete de Bastos

No hay algo más satisfactorio que el deber cumplido, en cualquiera de los roles que la vida nos entrega, muchas veces, sin que lo queramos, solo asumiéndolos. El mérito está en actuar con todos los recursos de que disponemos, sin restarnos al esfuerzo y con una predisposición positiva como un medio que puede garantizar nuestros logros.

Piscis

La Rueda de la Fortuna

Terminar un año y comenzar uno nuevo, de manera tan auspiciosa, es sinónimo de todo lo bueno que podríamos esperar para acercarnos a la felicidad, a veces tan esquiva y tan efímera cuando la conseguimos. Este estado tan anhelado es tan personal que su definición es tuya y, respecto de ella, no cabe otra opinión.

