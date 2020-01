Horóscopo de Mhoni Vidente para esta semana

Aries

Semana de estar con las energías cruzadas así que trata de no caer en provocaciones con compañeros de trabajo. Decides ponerte en un régimen alimenticio mas sano y hacer ejercicio. Recuerda que a tu signo lo rige el fuego y eso te hace ser el mas vanidoso y llamar la atención de los demás, por eso trata de mantenerte en forma y dejar a un lado la flojera que este año 2020 va ser tuyo en todo lo relacionado en eventos sociales y salir de viaje constantemente. Te viene un golpe de suerte el miércoles con los números 00,19 y 27 y trata de usar mas el color rojo y blanco para atraer la suerte. Este año será de triunfos en todo lo que te propongas, pero no debes caer en la presunción y arrogancia. Serán días de mucha pasión con tu pareja. Si estás soltero te va venir un amor del signo de aire que va ser muy compatible contigo.

Tauro

Semana de estar poniendo en orden todo lo que vas a realizar en este año. Eres el segundo signo del zodiaco, tu elemento es tierra y eso te hace ser muy perseverante y siempre llegar a tus metas, sólo debes de tener cuidado con tu inestabilidad sentimental, así que si no estas bien con tu pareja es mejor alejarse. Serán días de estar pagando deudas y empezar un sistema de ahorro que necesitas para tener un patrimonio. Decides hacerte una cirugía estética. Te viene un golpe de suerte este viernes con los números 04, 21 y 77. Trata de usar más el color azul claro para atraer más la suerte. Recuerda que tu signo es muy depresivo, te recomiendo seguir una alimentación más saludable y meditar diario que eso te va ayudar mucho a sentirte estable en tus emociones. Un amor del signo de Piscis, Leo o Sagitario llegará a tu vida en estos días.

Géminis

Seguirás con tus relaciones públicas para estar avanzando en tu ámbito laboral. Este 2020 va ser tu año en cuestiones de conseguir mejores puestos de trabajo, así que trata de mantener tu carisma y de ir a todos los eventos que te inviten. Será un año de poner un negocio de ropa y todo lo relacionado a imagen que eso te hacer tener mejores ingresos. En cuestiones amorosas debes de tener cuidado y aprender a ser mas paciente con tu parejas y no caer en celos infundados, Te viene un golpe de suerte este 11 de enero con los números 02,11 y 98 y trata de usar mas el corlo azul y verde que eso te atraer mas abundancia. Te busca un familiar para que le ayuden con un problema económico. Con tu carisma y belleza haces que todo mundo se asombre de ti, te viene la invitación en trabajar en la relacionado el política o televisión.

Cáncer

Habrá muchas sorpresas alrededor de tu vida. Por fin llega esa propuesta de trabajo nuevo y mejor pagado. Serán días de ponerte al corriente con pagos de tu casa. Eres el cuarto signo zodiacal y tu elemento el agua que eso te hace ser muy constante y disciplinado en todo lo que realices y este año 2020 y lo verás. En la cuestión amorosa será un año de tener dos amores a la vez en si va ser el signo mas conquistador y eso te va hacer el mas coqueto recuerda que tu signo siempre quiere dominar en lo sentimental y este año se te va dar, te viene un golpe de suerte el día jueves con los números 01, 22 y 89. Trata de usar más el color rojo y naranja que eso atraerá la abundancia. Tu signo mas compatible va ser Capricornio y Escorpión. En los negocios debes tener cuidado con lo que firmas y trata de leer bien los contractos para evitar fraudes.

Leo

Semana de suerte en todo lo relacionado en tu trabajo y proyectos nuevos. Recuerda que tú eres líder natural y tu elemento es el fuego y eso te hace ser el más tenaz e inteligente del zodiaco, así que no lo dudes y empieza a buscar ese trabajo mejor pagado. Te buscan para firmar un proyecto nuevo y será artístico o político, acéptalo que te va ir muy bien. Te viene un golpe de suerte este martes con los números 06, 55 y 42 y trata de usar mas el color blanco para la abundancia. Haces unas compras de boletos de avión para salir con tu pareja de vacaciones. Este año va a ser de expansión en el ámbito laboral así que no te detengas, pero te recomiendo tratar de controlar tu carácter explosivo para que no eches a perder lo que hayas conseguido. Un amor del signo de Capricornio o Virgo querrá formalizar su relación.

Virgo

Semana de pagos y ponerse al corriente con tus deudas; trata empezar un sistema de ahorro en este año que comienza. Esta semana se avecinan cambios importantes en tu contexto laboral y por fin van a reconocer tu profesionalismo y te suben de puesto. Tendrás un golpe de suerte este viernes con los números 07, 11 y 23. Saldrás con personas pero sin ningún compromiso firme, recuerda que lo mejor de tu signo es que siempre estarás acompañado de una pareja amorosa. Quieres verte de lo mejor, así que trata de ya empezar esa dieta saludable y régimen de ejercicio que este año será de muchos viajes a la playa. Tu inteligencia y entusiasmo te llevarán a tener el éxito que tanto deseas. Analizarás tus amistades y sabrás alejarte de esas personas tóxicas que solo te buscan cuando necesitan algo de ti; aprende ya a diferenciar entre interés y amistad.

Libra

Semana de estar con mucha prisa por resolver algunas situaciones del año pasado. Tu signo es el más responsable del zodiaco y eso te hace estar siempre presionado por cumplir tus obligaciones. Estás en una etapa de transformación y cambios positivos por que tu signo atraviesa por etapa de prosperidad. Los Libra son idealistas, soñadores y líderes, por eso te recomiendo que retomes los estudios. Con tu pareja estás estable. Para los libra que están solteros los va regir el planeta Venus, lo que significa que el amor verdadero que tanto esperaban, les llegará. Tus signos más compatibles son Piscis, Aries y Tauro. Tendrás un golpe de suerte el miércoles con los números 09, 88 y 24 y trata de usar más el color blanco que te va atraer abundancia. Tu signo vive para experimentar emociones y crear nuevas formas de vivir así que no te detengas y vive intensamente.

Escorpión

Aplícate esta semana para comenzar todo lo que tienes en mente. En el ámbito laboral te llega la revisión de tu jefes así trata de tener todo en orden y mantener esa buena actitud. Sigues renovándote y vas con un medico para seguir con la dieta y el régimen de ejercicio. Semana de hacer unas compras para ti recuerda que debes de aprovechar las ofertas y solo comprar lo que vas a necesitar. Un amor prohibido te va a buscar en estos días. A los Escorpión que están casados les viene un sorpresa de embarazo y estabilidad emocional. A tu signo lo va a regir el número ocho en todo lo que realices y van ser un año de muchos sueños realizados. Serán días de muchos pagos y estar actualizando tus finanzas. Te viene un golpe de suerte el viernes con los números 05, 44 y 31. Renovarás tu contrato de trabajo y tendrás en puerta un proyecto nuevo de publicidad.

Sagitario

Tu signo es el mas administrado del zodiaco y este año se verá reflejado en la buena economía y hacer lo que realmente necesitas para triunfar en lo laboral. Como buen signo de fuego tu cualidad de rectitud y capacidad para resolver los problemas en su momento te va hacer un gran líder empresarial y social, así que te recomiendo que estudies algo relacionado a la Administración Publica o liderazgo. Eres el noveno signo del zodiaco así que tus números mágicos van ser el 03, 22 y 89 y te viene un golpe de suerte el sábado. Te recomiendo hacer una renovación en tu casa para atraer las energías positivas. Cuídate de problemas de ansiedad y trata de no pensar lo que no tiene solución y verás que tendrás un año de mucha salud. Te viene un golpe de suerte este miércoles con los números 01, 27 y 89. Trata de usar el color amarillo para atraer la suerte.

Capricornio

Estos días te sentirás de lo mejor. Tu energía positiva se renueva y más porque es tu cumpleaños y este año 2020 llegarán mejores oportunidades de trabajo y proyectos. Tus mejores días de semana son 07 y 11 de enero. Tendrás doble de suerte en cuestiones de dinero pero debes tener cuidado con las pérdidas y robos, así que trata de protegerte con una moneda de plata en tu cartera. Eres muy buen deportista y siempre estás en condición atlética y eso te ayuda a atraer el amor. Este mes se te dará el amor verdadero de alguien del signo Aries y Cáncer. Te invitan a salir de viaje y será con tu pareja. Te buscará un amor del pasado. Eres muy popular entre tus amigos del trabajo y eso te va ayudar. Tus números de la suerte son 17 y 29. Tu color es el azul y tu meta es salir delante de cualquier problema personal .

Acuario

Semana de sentirte en plena renovación personal y darte cuenta que es tiempo de madurar y formar un patrimonio para tu futuro. Tu meta de esta semana será no ser rencoroso y empezar a perdonar para no cargarte de energías negativas. Acuérdate que eres el signo mas optimista del zodiaco y eso te va ayudar a salir adelante. Tienes la oportunidad de contar con la ayuda de tu Ángel de la Guarda, solo pide y se te dará. Esta semana tendrás hay posibilidades de tener un golpe de suerte en cuestiones de trabajo es decir un mejor puesto y te suben el sueldo. Eres el mejor conversador y siempre te rodeas de personas con mucho amor al prójimo y eso te ayuda a sentirte mejor. Te llega un dinero extra para salir de viaje con tu pareja. En el amor seguirás con tu pareja de Aries o Escorpión y hablarán de vivir juntos o casarse. Tú color es el blanco.

Piscis

Vine la mejor etapa de tu vida pues se harán realidad para proyectos este 2020. Tendrás todas las buenas energías para empezar de nuevo y crecer profesionalmente. Esta semana te invitan a salir de viaje por cuestiones de trabajo. Recibes varias sorpresas agradables en estos días y un compromiso amoroso. Eres el pilar de tu familia, siempre van a pedirte un consejo y apoyo económico y cada vez que ayudas a alguien más, tu energía positiva aumenta. Si estás soltero, tendrás la oportunidad de renacer como amores del signo Leo, Escorpión o Sagitario. Tendrás un golpe de suerte estos días. Te recomiendo no cambiar de opción tan seguido en cuestiones de negocios para que no pierdes credibilidad. Trata de ahorrar este mes para que te vayas de vacaciones en tu cumpleaños. Tus colores son el rojo y dorado y tus números de la suerte: 03, 44 y 21.