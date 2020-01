La herida que cada signo del zodiaco debe sanar ahora que comenzó el 2020

Aries

Deja de sentir que no eres suficiente. Has logrado mucho y debes estar orgullosa de ti misma, tienes derecho a disfrutar ahora. A veces puede desgastar a las personas que te rodean con la necesidad de aprobación. Este año, deberías sanar la necesidad de tener la validación de otros. Sabes que eres capaz de todo y tienes una gran fuerza, no necesitas que otras personas te lo digan.

Tauro

Tu terquedad siempre te ha vencido, y ha causado problemas tanto en tu vida personal como profesional. Tu mente debería estar más abierta para este año que comienza. Es difícil cambiar tus formas. A veces, pareces pasivo-agresivo si los demás no piensan exactamente como tú. Estás aprendiendo, y no es un proceso de un momento a otro, ¡pero lo estás haciendo mejor! Has reconocido que hay otras formas de pensar y que no todos van a ser como tú.

Géminis

Tu otra mitad ha necesitado una curación drástica y eso está acabando contigo. Géminis es conocido por ser el gemelo del zodiaco lo que hace que estés formada por una dualidad interesante. Necesitas trabajar en ese equilibrio para sanar las heridas que has venido arrastrando desde tiempo atrás. Finalmente este año te darás cuenta de que no estás sola y eso te ayudará a recuperar el equilibrio.

Cáncer

En 2019 tus emociones fueron una montaña rusa. Tal vez demostraste que tienes valor pero fue agotador, especialmente porque no dejaste de dudar de lo que eras capaz. Este año deberás sanar de ese agotamiento pero para eso debes dejar de depender de lo que otros piensan o dicen de ti. Ahora deberías poder mirarte en el espejo y ver que eres hermosa, que te quieren, que te quieren y que te aprecian. El pasado está en el pasado, ya no está afectando tu vida. Has aprendido que puedes soltar las cosas y caminar hacia adelante.

Leo

La vanidad ha causando heridas. Siempre has sido el centro de atención y siempre has luchado porque otros mantengan los ojos en ti. Este año toca sanar y la mejor forma de hacerlo es poniendo atención en ti. Para que otros vena ese brillo que tienes, sin esfuerzo, debes amarte y aprender a ver lo increíble que eres sin necesidad de cambiar tu esencia. Lo más importante es que así descansarás y entenderás que está bien que no siempre debes tener el reflector encima.

Virgo

No todo tiene que ser perfecto. Ni siquiera tú necesitas serlo. Es momento de sanar tu necesidad de criticar a los demás y sobretodo, dejar de ser tan dura contigo misma. Saber que no tienes control de todo, te quitará un peso de encima y te hará sentir mucho mejor de lo que podrás imaginar.

Libra

Quieres mantener a todos felices y eso es agotador. El problema es que tus heridas son causadas por empeñarte a complacer a todos. No necesitas eso. Este año debes hacer a un lado tu necesidad de mantener felices a todos en el universo y concentrarte en ti misma. Agradar a la gente no conduce a nada más que conflicto.

Escorpio

Deja de buscar un significado oculto en todo. Puedo volverse muy molesto querer saberlo todo y cuestionar a todos a tu alrededor.Deja de buscar lo que no. Terminarás siempre herida si buscas lo más complejo de las cosas más simples. Este año debes trabajar más en tomar las cosas con calma.

Sagitario

Tu necesidad de estar siempre en lo cierto ha ahuyentado a muchas personas, haciéndote sentir sola. No tienes que complacer a nadie pero está bien de vez en cuando dejar que otros demuestren lo que saben. Querer tener siempre la razón puede ser agotador e hiriente, especialmente porque terminarás alejando a otros con tu terquedad. No todos necesitan estar de acuerdo contigo. Trabaja este año en eso y verás cómo te quitarás un peso de encima.

Capricornio

Eres estricto, eres muy trabajador y, a veces, tienes un comportamiento muy frío. Puede ser perjudicial para los demás. Deberías haber curado tu incapacidad para diferenciar el trabajo y la vida de relación. Ahora sabes que no todo tiene que estar completamente hecho de piedra. Está bien relajarse un poco y dejar que las cosas pasen. Eres bueno en lo que haces, pero a veces necesitas respirar profundamente y relajarte.

Acuario

Sí, sí, lo entendemos. Eres independiente, eres diferente, eres tan único y necesitas que todos lo sepan. A veces tal vez cierra la boca No todos necesitan saber (o preocuparse) sobre sus diferentes puntos de vista. A veces la gente solo quiere tener una conversación normal sin que juegues como abogado del diablo todo el tiempo. Eres genuinamente único y es algo hermoso. Pero estás aprendiendo y lo has marcado exitosamente algunas muescas. Enorgullécete del hecho de que las personas pueden quererte a tu pequeño y extraño yo, pero tal vez no tanto cuando estás haciendo todo.

Piscis

Vivir en tu propio mundo no es necesariamente algo malo. Es fácil, especialmente con un signo tan sensible como un Piscis. Lo mejor para sanar es encontrar a otros que estén dispuestos a ayudarlo a manifestar sus sueños y pensamientos en la realidad. No todo tiene que ser un cuento de hadas y no siempre tienes que vivir en el país de las maravillas. Puedes superar la vida sin esconderte, y encontrar a las personas que saben cómo ayudarte a alcanzar eso es lo más curativo que has hecho por ti mismo.

Sin embargo, para todos los signos, nunca olvides que si has superado este año, has hecho un trabajo increíble por tu cuenta. Has hecho lo mejor que puedes hacer. Es posible que haya perdido personas, ganado personas, haya estado cerca de otras personas, se haya mudado, haya cambiado de trabajo, pero ha seguido poniendo un pie delante del otro.

