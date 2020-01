El consejo que debes seguir si estás soltera, según tu signo del zodiaco

Aries

Debes abrazar tus verdaderos sentimientos. Debes dejar de esconder tu corazón y permitirte expresar tus emociones.

Tauro

Deberías aceptar tus fracasos. Debes dejar de castigarte por ellos y comenzar a aprender de ellos.

Géminis

Deberías abrazar tus diferencias. Debes dejar de tratar de encajar con la multitud y ser tu propio ser auténtico y único.

Cáncer

Deberías abrazar lo desconocido. No debe planificar cada detalle con anticipación. Deberías vivir más espontáneamente.

Leo

Debes abrazar tu belleza natural. Debes dejar de tratar desesperadamente de cambiarte y aprender a aceptarte a ti mismo.

Virgo

Deberías abrazar tu juventud. No des ningún momento por sentado. No pases tanto tiempo trabajando que no te quede tiempo para jugar.

Libra

Deberías abrazar tu rareza. Date permiso para actuar como un niño de corazón.

Escorpio

Debes abrazar tus raíces. Siéntete orgulloso de dónde vienes y de las personas que te criaron.

Sagitario

Deberías abrazar tu cuerpo. Deja de descuidarlo y trátalo con más ternura y cuidado.

Capricornio

Deberías aceptar tus defectos. Aprende a amarlos. Recuerda que no son tan malos como te has estado diciendo todo este tiempo.

Acuario

Deberías abrazar tus sueños. Debes perseguir lo que quieres ahora mismo en lugar de esperar el momento perfecto para atacar.

Piscis

Deberías abrazar el cambio. Debe dejar de revivir la misma rutina día tras día y arriesgarse. Apuesta por ti mismo.

