El Tarot te revela cómo te irá en la primera semana de 2020

Tus días para el inicio del año será próspero y lleno de dicha, así lo revela el Tarot. Te ofrecemos las mejores recomendaciones y consejos para que muevas tus energías y tomes el impulso que necesitas en 2020 las área de tu vida que necesitas mejorar.

Considera que el Tarot solo te da señales, pero todo depende de ti, de tu realidad, de tu entorno para que puedas lograr tus deseos, planes y objetivos.

Te invitamos a que escuches con atención y lleves a tu vida lo que recibas en los mensajes que te trae el Tarot:

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

No hagas resistencia a los cambios que llegarán en enero. El color para ti es el morado y el aroma es la lavanda para atraer la prosperidad. Todo lo que tienes en este momento comienza a cambiar.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

En enero comienza desde cero y abre un poco más la mente y el espíritu. Lo que se tenga que ir que se vaya. Corta con relaciones conflictivas que tengas en tu presente.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Eres un ser importante en este plano y para la vida de muchas personas. Trabaja el valor personal y autoestima en este inicio de un nuevo año. Date el valor que te mereces.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

Toma las riendas de tu vida, y deja el drama que te caracterizó en todo el 2019. Duerme un poco, descansa para recargar las energías. Ya basta de estar condicionado a lo que te digan los demás, toma tus propias decisiones.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Ten el valor de decir si quiero, si lo anhelo, si lo deseo y si puedo. Aprovecha el color amarillo para atraer la fuerza del sol y las buenas energías. Deja el pesimismo y las preocupaciones del futuro. Vive más el día a día.

Virgo (23 de agosto – 23 de septiembre)

Para resultados diferentes debes actuar de otra manera, con otra óptica. Agradece y despide lo que ya no quieres. La vida te pondrá pruebas difíciles en los primeros tres meses de 2020, ten fe y esperanza que todo es cíclico y luego vendrá la paz y la abundancia.

Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Trabaja la meditación y eso te ayudará a conservar la calma en el arranque del 2020. Deja que todo fluya, escucha tu instinto y calma tu mente, verás que los resultados serán inmediatos.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Pregúntate que quieres y qué necesitas, te darás cuenta que lo que está en tu entorno no lo es. Te estás olvidando de alimentar tu espíritu y solo estás pendiente del dinero. Los bienes materiales no lo son todo en esta vida, así que cambia de dirección.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre)

La creación, y una abundancia de ideas tendrás a flor de piel al inicio del año para activar emprendimientos y resolver conflictos. Debes prestar más atención a tus instintos. El color para ti es el naranja que atrae la prosperidad.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Alimenta tu espiritualidad visitando espacios tranquilos como la playa. Tus guías espirituales y maestros están de tu lado. Préstale atención porque ellos te están dando las respuestas a los problemas que tanto te inquietaron en 2019.

Acuario (20 de enero – 19 de febrero)

Es momento de hacer viajes que te hagan cambiar de rutina. Deja que todo fluya e intégrate a grupos nuevos de trabajo o amigos. Si abres tu corazón pronto hallarás a esa persona que tanto equilibrio le podría traer a tu vida.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)

No rechaces lo que la vida te pone en el camino porque así tú lo has pedido. No existe la persona perfecta, pero si la ideal y en eso te debes concentrar. Te darás cuenta de muchas personas con doble cara, sé fuerte para que eso no te afecte. El mal siempre se devuelve.

