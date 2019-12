WhatsApp: Aquí puedes conseguir stickers para el Año Nuevo 2020

WhatsApp nos presenta una manera sencilla de compartir momentos y mensajes con personas cercanas a nosotros que no siempre pueden estar a nuestro lado. Es por eso que buscamos maneras de sentirnos más cercanos a los nuestros, y una buena manera de hacerlo es por medio de stickers, los cuales enfatizan nuestros mensajes, en especial en estas fechas.

Próspero año y felicidad

En estas épocas, la unión familiar y entre amigos es algo de lo más importante que tenemos porque, al final de cuentas, es lo que nos hace humanos, lo que le da sabor a la vida, lo que hace que valga la pena vivirla.

Y lo sé, no todos estarán de acuerdo conmigo, pero de no estarlo ¿entonces por qué tienen WhatsApp instalado? Y en caso de que no lo tengan instalado ¿entonces qué hacen aquí? Ya que establecimos que la importancia de mantenerse en contacto con la familia y amigos, entonces les diremos cómo puedes conseguir stickers para mandar este año nuevo que ya se nos viene encima.

Para empezar, debes saber que no se han lanzado sticker 100% oficiales de WhatsApp que sean específicamente usados para el año nuevo 2020, por lo que tendremos que ir a la tienda para encontrarlos.

No, no estamos hablando de la tierra de abarrotes, estamos hablando de la tienda de aplicaciones, si quieres encontrarlos directamente, entonces sigue este enlace y no te preocupes por más.

Una vez dentro, solamente debemos instalar los stickers y listo, tendremos una gran colección de stickers para celebrar este año 2020 con nuestros seres queridos aún cuando estemos lejos de ellos por muchos kilómetros.

Recuerda que es importante acompañar los stickers con un mensaje personalizado para que este tenga mucho más impacto, ya que es la parte humana de todo esto. Con tan solo escribir “Feliz año nuevo, Miguel” por ejemplo, ya le habremos hecho el año a alguien.

