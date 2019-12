Llega el 2020 y para recibirlo de la mejor manera, nada mejor que aplicar una serie de rituales para comenzar el nuevo año con las mejores energías.

Estos rituales son acciones sencillas que puedes practicar en tu casa, para eliminar de tu vida las cargas que te hacen daño, las energías negativas, y reemplazarlas con mucho éxito y luz en tu vida.

Rituales de fin de año para recibir el 2020

Escribe tus intenciones para el 2020

Todo se trata de atraer a tu vida todo lo que deseas, tu atraes lo que pienas. Tus pensamientos guardan una fuerza muy intensa que, así como puede alejar lo mano, puede atraer lo mejor para ti.

La mañana del 31 de diciembre, al despertar, piensa en todo lo que deseas alcanzar en el 2020 y escríbelo en una hoja. No es magia, pero de esta forma tendrás presente lo que quiere lograr en el próximo año y encontrarás el camino para lograrlo.

Regala lo que no necesitas

Revisa tu armario y dile adiós a las cosas que no usas, que no necesitas más. Haz espacio en tu habitación para recibir las nuevas cosas que llegarán en tu vida y eso solo será posible si le dices adiós al pasado, a lo viejo, reseñó Bustled. Dona a una organización de caridad la ropa que ya no utilices, los zapatos, artefactos y demás objetos. Es una buena acción que te hará sentir bien y que generará energía positiva que el universo te retribuirá.

Añade energía viva a tus espacios

Sumar flores o plantas a tu espacio creará una energía positiva increíble, ya que hará sentir más vivo tu hogar o habitación. Es un símbolo de renacimiento. Además de plantas, puedes usar en fin de año nuevas sábanas, nuevas toallas, por ejemplo, para que tu casa se sienta más fresca y con una energía de renovación.

Enciende una vela

Encender una vela en fin de año te ayudará a iluminar tu camino en 2020, a purificar tus espacios y a alejar toda la energía negativa y los problemas que te agobiaron en 2019.

Ritual con naranjas

Puedes hacer una ofrenda al universo para atraer la buena fortuna. Pon 9 naranjas en un bowl en tu cocina para aumentar la energía positiva en tu casa y atraer la abundancia.

