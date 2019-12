Deja fluir la seducción en la última semana del 2019, revela el Tarot Gitano

En los últimos días que quedan en 2019 ya es momento para que algunos signos se unan a esas personas que aman mucho. Es necesario reactivar las energías de la seducción para atraer las energías positivas y el romanticismo. El amor es un complemento muy necesario para el 2020, revela el Tarot Gitano.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Cartas de la semana: La muerte, La buena mujer, El cambio, Dinero inesperado

Sentirás que eres importante para alguien y así lo es. Debes dejar atrás la melancolía y la tristeza. El 2019 ya es pasado, las malas experiencias y decisiones no tienen vuelta atrás, enfócate en lo que viene, 12 nuevos meses de muchas oportunidades.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Cartas de la semana: La carta agradable, La noticia triste, La esperanza, Los honores

Situaciones amorosas fallidas que terminaron en tu vida le darán un paso a nuevos retos. Saca todo el rencor, odio y tristeza, lo que no necesitas, para que puedas crecer emocionalmente. Buscarás más evolución, paz y tranquilidad.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Cartas de la semana: El cambio, Dinero inesperado, La muerte, La buena mujer

Deja el mal humor este 2019 y pon el amor ante todo en 2020. Cambio inesperados en el plano sentimental. Deberás mostrar tus fortalezas ante una situación complicada. Es un buen un momento para dejar fluir toda tu capacidad de seducción.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

Cartas de la semana: El viaje, Penas y disgustos, El juez, La enfermedad

Es el momento para que te unas a esa persona que amas mucho. Libérate del egoísmo y rencor. Un sueño inalcanzable está en puertas de cumplirse. Vivirás amores imposibles o prohibidos. Tendrás un viaje, así que es momento de elevar anclas.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Cartas de la semana: Un regalo, El juicio, Los pensamientos, La gran fortuna

El mantra para la última semana de 2019: Debes armonizar aspectos emocionales con situaciones más concretas y terrenales. Alcanzarás metas maravillosas en pocos días. Cuidado con el desgaste energético. Necesitarás mucha energía en 2020.

Virgo (23 de agosto – 23 de septiembre)

Cartas de la semana: La joven rica, Sala de estar, La casa, Dinero

Deberás recobrar la confianza o la comunicación con tu pareja. Cambios drásticos se avecinan. Todo lo que inicies éste mes en materia amorosa estará activo por mucho tiempo. Cuidado con los amores del pasado.

Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Cartas de la semana: El trabajo, El Dinero, El robo, Los tristes pensamientos

El amor es un complemento muy necesario para ti el próximo año. Enfócate en cumplir tus metas sin cerrarte al nuevo amor. No pierdas la cordura ante una situación delicada con tu pareja. La comunicación y el entendimiento son vitales.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Cartas de la semana: La persona femenina, La persona masculina, El militar, La persona falsa

Quien tiene a Dios nada le falta. Vendrás días especiales con tu pareja, serán una prueba y tendrás que dar lo mejor de ti. Retribuye a quienes te han ayudado durante éste año. Esos son los que te acompañarán en las aventuras en 2020.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre)

Cartas de la semana: El buen hombre, El largo camino, El océano, El encuentro

Será vital que disfrutes cada momento en el camino de alcanzar tus deseos, mientras lo hagas, podrás renovar tus motivaciones amorosas con entusiasmo y alegría. Te convendría hacer yoga hot para reactivar el amor.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Cartas de la semana: El matrimonio, El niño pequeño, Buen final en el amor, La prisión

Ésta semana tendrás las energías sexuales renovadas. Aléjate de las personas que dicen amarte pero que no contribuyen a tu crecimiento personal y espiritual. No permitas que nadie te perturbe o te saque de tu centro.

Acuario (20 de enero – 19 de febrero)

Cartas de la semana: El Dinero, El robo, Los tristes pensamientos, El trabajo

Ten fe en lo que haces o quieres hacer con tu vida amorosa en el próximo año. Nuevos inicios por delante. Debes creer en lo que haces por amor. No temas, no dudes en lo que te propones hacer para mejorar tu vida en 2020, no dejes pasar las oportunidades que se te presentan.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)

Cartas de la semana: Un regalo, El hombre bueno y rico, Los pensamientos, La gran fortuna

Muy pendiente de una situación sentimental que no has podido solucionar. Evita las comparaciones con tu pareja porque eso nunca termina bien. Debes aceptar las personas tal como son, es el momento para reflexionar.