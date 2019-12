Adiós al 2019 y es hora de llamar la prosperidad, según las cartas del Tarot Gitano

Termina el 2019, llega la última semana del año y así finaliza un largo ciclo. La mayoría de los signos conseguirán esa respuesta espiritual que tanto necesitan. Las cartas recomiendan guardar energías y buena vibra para los retos que están por venir en enero próximo.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Cartas de la semana: La enfermedad, La muerte, La esperanza, El juez

En esta última semana de 2019 debes saber administrar bien tus recursos para comenzar el próximo año con las finanzas “sanas”. Tendrás Inversiones exitosas si tomas las cosas con calma. Problema que te quita el sueño tendrás una luz al final del camino.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Cartas de la semana: La carta agradable, El juicio, El hombre bueno y rico, La noticia triste

Si tienes los recursos, dale prioridad a recuperarte de todos los males que te aquejan. Este 2019 descuidaste bastante tu salud y el cuerpo se resintió. Llega lo esperado en los próximos días. Conseguirás lo que quieres así que aprovéchalo.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Cartas de la semana: Dinero inesperado, Los honores, El largo camino, El cambio

Verás realizado un gran sueño, la ruleta de la fortuna y la prosperidad sonríe esta semana y tendrás muchas alegrías. No descartes tomar unas vacaciones bien merecidas en enero próximo. Evita depresiones por separación de afectos importantes.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

Cartas de la semana: El robo, El viaje, Penas y disgustos, Los pensamientos

Conseguirás una respuesta espiritual a algo que te causa tristeza. Debes fortalecer el desapego y la dependencia. En 2019 depender de una sola persona te trajo bastante problemas, dale un vuelco a tu vida y enfócate en lo bueno que está por venir.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Cartas de la semana: La joven rica, El trabajo, La casa, Dinero

Esta última semana del año te sentirás cómodo y bastante tranquila, con mucha paz y relajación. Los solteros tendrán en puertas una nueva relación. Recibirás un gran apoya de tus seres queridos. Dale la mano al que te la pide.

Virgo (23 de agosto – 23 de septiembre)

Cartas de la semana: El militar, Sala de estar, La persona falsa, La persona femenina

Termina el año y ya es hora de que busques hacer cambios radicales en tu vida para atraer la prosperidad. En 2020 debes pensar bien lo que vas a decir o hacer para evitar malos tratos y situaciones incómodas. Los problemas se resuelven de una vez, nunca hay que posponerlos.

Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Cartas de la semana: El Dinero, Los honores, La persona principal masculina, La gran fortuna

En esta última semana del año evita los maltratos y las peleas con las palabras que usas en defensa de tu libertad o integridad. No te vuelvas irritable y obstinado, eso no es lo tuyo. Recuerda que en tu casa y el trabajo necesitan de tu cariño, sigue este consejo en 2020.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Cartas de la semana: Buen final en el amor, La prisión, El Dinero, El niño pequeño

Buenos amigos y relacionados a tu mundo espiritual te buscarán para una actividad provechosa. Bailar más, correr, hacer ejercicios, sudar, cantar es lo que te hizo falta este año para ser más feliz. Un nievo ciclo comienza y es hora de enmendar errores.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre)

Cartas de la semana: La casa, Dinero, La joven rica, El trabajo

Este mes de diciembre atravesaste por grandes desniveles económicos y gastos excesivos, trata que en enero de 2020 la historia sea distinta. Debes tener más unión familiar. Tendrás inicios favorables en el campo laboral.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Cartas de la semana: El juicio, El hombre bueno y rico, La noticia triste, La carta agradable

Muévete en lo que quieres hacer o lograr, tendrás una última oportunidad para lograr tus sueños. Si no despiertas todos planes y proyectos se los llevará la corriente. Un consejo para el próximo año: No te metas en los problemas de los demás.

Acuario (20 de enero – 19 de febrero)

Cartas de la semana: El largo camino, La prisión, El Dinero, Los honores

En la última semana de 2019 deja fluir las cosas y no pienses tanto en lo material. El dinero no lo es todo en esta vida. Debes concentrarte en lograr tus metas y no posponerlas tantos. Deberás cuidar bastante tu salud porque más nadie lo hará por ti.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)

Cartas de la semana: La buena mujer, El océano, El encuentro, El buen hombre,

Cierre del año y es un buen momento para estabilizar tus finanzas, las inversiones y analizar los riesgos que se avecinan. Cuidado con los chismes, acuérdate que todo se sabe y eso te puede traer un dolor de cabeza en el trabajo.