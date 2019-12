5 buenas razones por las que viajar más debería uno de tus propósitos de año nuevo

Viajar es el sueño de muchas personas que buscan cambiar su perspectiva del mundo a través de otras culturas, comidas y paisajes. Es una forma de alimentar tu capacidad de asombro y de enriquecer tu espíritu. Viajar es felicidad. Punto.

Sí, hacerlo puede parecer un privilegio de unos cuantos pero no te quedes con la idea de que es imposible. Porque querer es poder y cuando de viajar se trata, siempre hay una opción para todos. No tienes que hacerlo a un destino demasiado costoso o lejos, basta con que salgas de vez en cuando de las paredes que ya conoces, de alejarte del estrés y escapar de lo cotidiano. El nuevo año que está por comenzar es una gran oportunidad para intentarlo. Aprovecha los días que quedan del 2019 para armar un plan de escape.

Aquí hay algunas buenas razones por las que deberías incluir "viajar más" a tu lista de propósitos 2020.

Para abrir tu mente

El mejor regalo que nos da el viaje es el de la mente abierta. Nos permite expandir nuestras mentes y mirar más allá de lo que sabemos. Nos obliga a probar cosas nuevas, nuevas experiencias, nueva comida, nueva ropa, nuevos idiomas y cuando eres capaz de encontrar la belleza en esta novedad, te conviertes en una mejor persona, porque finalmente has salido de tu zona de confort. Has abierto las cerraduras de tu propio pensamiento limitado y limitado y estás dispuesto a aceptar lo que no sabes. Esta mente abierta ciertamente lo ayudará a aprovechar al máximo todas las oportunidades que la vida le presentará.

Para conocer gente nueva y quizá, hacer nuevos amigos

Cuando viajar conoces personas que son culturalmente diferentes a ti, no importa si sólo hablas con el que está detrás del mostrador del hotel o con algún guía local. Conoces a otros que nunca podrías encontrar en donde vives. Cuando viajas y te permites acercarte a quienes viven diferente a ti, enriqueces tu espíritu y también puede conducirte a amistades de por vida.

Para enfrentarte con tu ser interior

Viajar es el momento perfecto para la auto reflexión y para ayudar a poner las cosas en perspectiva. Tienes tiempo para cuestionar las elecciones que has hecho o por hacer y descubrir quién eres realmente como persona. Te da tiempo para concentrarte en lo que quieres de la vida.

Para enfrentar tus miedos

Tal vez siempre has querido viajar, pero una sensación persistente de temor se arrastra. ¡Ignóralo! Si lo que quiere es hacer un viaje alrededor del mundo, entonces ponga las ruedas en movimiento y simplemente vaya. El miedo es un sentimiento diseñado para atraparte y no alcanzar tus objetivos.

Para recordar lo buena que es la vida

Viajar te recuerda lo buena que es la vida, significa perderte en el mundo y ser feliz con lo que tiene por ofrecer. Además, te permite recordarte lo mucho que vales y lo afortunada que eres por tener las oportunidades que has tenido. Viajar te permite recolectar un sin fin de experiencias y memorias que te hacer ver que siempre hay un lado positivo y que todos los males pueden sanar.

