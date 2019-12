Esto es lo que debes hacer para mejorar tu vida antes de que termine el 2019, según tu signo del zodiaco

Aries

Es momento de dejar tus dudas en 2019 para comenzar el 2020 sintiéndote segura y fuerte.

Tauro

El 2020 no tiene que ser una repetición de 2019. Puedes transformar el año en lo que quieras. Deja de tener miedo y toma ese riesgo.

Géminis

Deja de pensar que el 2020 será horrible. Abre tu mente y piensa que todo siempre puede ser mejor. Ten grandes esperanzas para la década y para ti misma.

Cáncer

El 2019 está terminado y quizá aún sientas ese dolor que te ha acompañado todo el año. No te presiones demasiado ni dejes que otros te digan qué debes sentir o no. Recuerda, está bien si tu proceso de curación es largo. Llegarás ahí.

Leo

El final del año es un buen momento para reflexionar sobre lo que has estado haciendo con tu vida, pero no debes sentirte mal si tu año fue menos productivo que tus compañeros. Cada quien va a su ritmo. No debes tratar el éxito como una competencia.

Virgo

Aunque el fin de año es un buen momento para plantearte nuevos propósitos, no olvides que puedes hacer un cambio en cualquier momento. No tienes que esperar hasta enero para empezar.

Libra

Esta época del año puedes sentirte sola, pero nunca lo estás. Recuerda que siempre hay alguien que te ama incondicionalmente. Tenerlo claro será tu pase a mejorar el resto de los días del año.

Escorpio

Algunos años son más difíciles que otros y el 2019 podría haber sido demasiado pesado para ti. Ten fe de que las cosas aún pueden cambiar y que el 2020 será mucho mejor en todas las formas posibles.

Sagitario

Tu 2019 no fue un desperdicio. Has logrado más de lo que crees que hiciste. Ten eso en mente y te sentirás mejor.

Capricornio

El 2019 ya casi ha terminado. Así que deja de concentrarte en lo que has hecho mal este año y comienza a concentrarte en lo que quieres hacer bien el próximo año.

Acuario

En 2020, ni siquiera recordarás los momentos embarazosos que sufriste en 2019, así que deja de castigarte por ellos. Tomarlo con calma te quitará un gran peso de encima.

Piscis

Aunque hubo algunos momentos desafortunados en 2019, no puedes olvidar los hermosos. Así que es momento de respirar y agradecer.

