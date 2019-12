Esto es lo que debe dejar atrás cada signo para alcanzar la felicidad en el 2020

Con la próxima llegada del nuevo año los astros revelan las cosas que debes dejar atrás para lograr un 2020 lleno de éxitos y alegría. Descubre los ciclos que debes cerrar según tu signo del zodiaco.

Aries

Deja el enojo de lado, especialmente con las personas que te han perjudicado. Ya lo que pasó paso. Acéptalo y sácalo de ti vida.

Tauro

Deja el cinismo y ábrele las puertas al amor. Cree en la felicidad y que hay personas que si valen la pena. Disfruta de la vida sin rencor.

Géminis

Debes dejar de culparte por los errores que cometiste hace años, errores que no puedes solucionar ahora. Cierra la página y escribe un nuevo libro con posibilidades para ser feliz.

Cáncer

Deja el agotador proceso de querer complacer a todo el mundo. Encárgate solo de tu felicidad y deja que los demás se encarguen de su vida.

Leo

Deja un poco la tecnología de lado y date tiempo para compartir con las personas que te rodean. A las que tienes tiempo sin ver, de las que últimamente no sabes y son importante en tu vida.

Virgo

Debe dejar de lado su deseo de tener razón todo el tiempo. Acepta el hecho de que no lo sabes todo. Creerte mejor que los demás solo te cierra oportunidades.

Libra

Deja las dudas y no seas tan crítico contigo. Abre las posibilidades para que seas feliz.

Escorpión

Deberías dejar tus rencores. Deberías poner tu pasado en el pasado. Cerrar ese ciclo y abrir una nueva puerta para ser feliz y estar en paz.

Sagitario

Deberías dejar ir tus miedos. Deja la comodidad y arriésgate por alcanzar lo que deseas.

Capricornio

Deberías dejar de lado tus expectativas. Deje de suponer que necesita alcanzar un determinado hito en un determinado momento. No te pongas límite y deja que las cosas fluyan.

Acuario

Deja de lado las personas que no suman nada a tu vida que por el contrario restan. No importa si conoces a esta persona desde hace años, lo que no es saludable para ti mejor tenerlo muy lejos.

Piscis

Vive un día a la vez, no pienses tanto en el futuro. Debes concentrarte en lo que hoy tiene en lugar de saltar demasiado lejos.

