A estos signos no les gusta la Navidad

Aunque la Navidad es una fecha que casi todo el mundo disfruta, existen personas que no tienen la misma opinión y detestan la Navidad pues aseguran sentirse aburridos y abrumados en estas fechas. Conoce cuáles son esos signos.

pues tiene tiempo para compartir con su familia, con amigos, realizas reencuentros y vuelves a

Géminis

Estas fechas les trae muchos recuerdos, por eso no le gusta, pues se sienten muy triste. Para que disfruten más estos momentos, es necesario que comiencen a cerrar los ciclos y dejes atrás todo lo malo de tu pasado.

Únete a nuestro canal de Telegram y recibe todos los días tu horóscopo.

Libra

Este signo es poco expresivo y en Navidad la situación se vuelve un poco peor. Se sienten comprometidos en tener que dar regalos cuando no les nace. Por otra parte, no disfrutan de estar todo el tiempo acompañados o entre tumultos de personas y estas fechas, con su calidez, requieren de cercanía con los demás.

Acuario

A Acuario no les gusta el ruido, ni las celebraciones que duren mucho tiempo y no son amigos del trasnocho por lo que refieren estar lejos de las personas y aislarse durante estas fechas con eso no molestan a nadie, ni tampoco resultan incomodados.