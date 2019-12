Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot para la semana. Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas.

Aries

La Sacerdotisa

En esta semana estará a prueba tu carácter. Pueden haber variados eventos que saquen lo más agresivo de ti, con resultados no tan recomendables y de los cuales podrías arrepentirte, por lo que, lo más sensato serás que apliques sabiduría y sensibilidad y un poco de ponerte en el lugar de los otros, antes de reaccionar impulsivamente. Te recomiendo además algo de madurez. Asume tu adultez.

Tauro

Paje de Espadas

En estos días verás todo con mucha claridad, unido ésto a que tu mente estará despejada y llana a aceptar ideas nuevas, métodos novedosos para tu quehacer, o sistemas conocidos pero que ahora podrías recurrir a ellos sacándoles un gran provecho. En definitiva, podríamos hablar de una importante apertura mental.

Géminis

El Loco

Estás en la antesala de nuevos comienzos, nuevas posibilidades y experiencias. Sin exagerar, podría decir que como partir de cero. Pero, con todo el bagaje de aprendido en tu vida, que no debes descartar si no atesorar, es lo único verdaderamente tuyo. Podría ser necesario asumir riesgos, tu consciencia te pondrá sobre aviso para no equivocarte y, por el contrario, descubrir todo tu potencial.

Cáncer

Cinco de Bastos

Te sugiero estar atenta en tu lugar de trabajo, pues se puede generar un ambiente de discordia que te altere en lo emocional y anímico, dada tu sensibilidad. Evita inmiscuirte, si te es posible, si no, trata de no tomar partido a menos que sea aquel que tu nivel de consciencia te indique y que tienda hacia el mal menor. Toma esto como una prueba más.

Leo

La Muerte

El momento presente debes tomarlo como un punto de inflexión. Aquí debe manifestarse claramente un antes y un después y, si lo asumes como la gran oportunidad para dar un salto cualitativo y cuantitativo en tu vida, obtendrás buenos frutos. Como es un cambio, no debes seguir arrastrando lo inservible, aquel lastre que pesa y dificulta todo. Debe, por lo tanto, ser una renovación. “Un grano de trigo no crecerá a menos que primero caiga a tierra y muera”.

Virgo

La Justicia

Durante esta semana se hace necesario actuar con equilibrio, equidad, y armonía, sea en el plano que fuere. Optar, sobre todo, por las decisiones correctas, a fin de mantener la justicia y el orden. Es obligatorio deliberar cuidadosa y sabiamente antes de sacar cualquier conclusión. Es recomendable, además, la calma y el equilibrio frente a puntos de vista ajenos que vale la pena considerar.

Libra

Cuatro de Espadas

Se hace necesario que moderes tu gasto de energía, necesitas algo de descanso y relajación, para recuperar tu ritmo habitual. Se ha estado acumulando un estrés que es importante descargar, si fuera posible, aléjate de tus obligaciones por un corto período. Quizá una visita al médico puede ser oportuna. Recuerda que “Más vale prevenir que curar”.

Escorpio

Nueve de Copas

Semana especialmente satisfactoria, pues la mayoría de aquellas cosas, por las cuales has puesto tu empeño, comienzan a realizarse. Es como si los sueños se hicieran realidad, provocando en ti un sentimiento de complacencia que aportará lo suyo para acrecentar la fe en ti misma y en tus capacidades por un trabajo bien hecho.

Sagitario

Cinco de Oros

Semana algo compleja en las finanzas en general, las personales y las relacionadas con la actividad que realizas. Tienes que extremar los cuidados para no incrementar los problemas. Tal vez, postergando gastos que puedan esperar. Cuida tu salud, situaciones como ésta a veces desencadenan problemas en este plano. No olvides, por último, que “el dinero no compra la felicidad”.

Capricornio

El Emperador

Moderar un poco esa suerte de autoridad que emana de ti, ese don de mando que a veces llega a la inflexibilidad, puede, en estos días, reportarte mejores dividendos que imponer un criterio inamovible. Nadie podrá poner en duda tus cualidades y condiciones de líder, pero también el unir el esfuerzo de otros con tus atributos puede sumar más que restar.

Acuario

Dos de Oros

Tendrás que cuidar tus cuidados con tu dinero, no será tan dramática sugerencia, pero sí conveniente cuidar el gasto y además, si te es posible, buscar alguna alternativa o recurso para incrementarlo. Lo que no te resultará complejo, pues tienes medios inexplotados y recursos personales a los cuales echar mano.

Piscis

La Torre

Debes estar preparada para cambios inesperados en tu vida que, no necesariamente, puedan complacerte. Por el contrario, te obliguen a aceptarlos porque nada se podrá hacer, si no recibirlos con resignación y asumiendo que nos equivocamos cuando pensamos que nuestras acciones construyen estructuras inamovibles. Nada más lejos de la verdad.

