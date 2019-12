Conoce las predicciones de Zita Tarot para cada signo en la última semana de diciembre

Para Lectura Tarot puedes escribir a [email protected]

…Amigos esta es una semana llena de energías entremezcladas, por un lado está la celebración de la Navidad, que para muchos es una instancia de amor y reencuentro, aunque para otros puede significar una época triste por no estar con quienes ama, y también están quienes por creencias personales no celebran y encuentran que es una festividad que se ha transformado, desde hace mucho, más en un acto comercial que de introspección espiritual. En cuanto a las energías lunares podemos ver esta semana una Luna que termina de menguar, por tanto aun sus energías provocan vibras negativas y/o de hundimiento, preparando para el domingo 29 nuevamente la aparición de una hermosa Luna Nueva que va a recibir la próxima semana, semana de inicio del Nuevo Año 2020, con toda una potente energía de renovación. Esta semana podemos encontrar mucha energía que nos lleve a profundos estados de melancolía, por tanto se sugiere mucha paciencia para con uno mismo, seamos racionales para salir de esos estados y no caer en depresión. A la par que tengamos comprensión con los inocentes indefensos como los niños, ancianos, enfermos, pues ellos podrían estar más sensibles que de costumbre, y también paciencia con los animales, porque además de su sensibilidad, existen aun los irresponsables, que sin importarles el daño que causan los fuegos artificiales y siendo prohibidos por ley, los utilizan para gozo personal a costa de darles lo mismo alterar, hacer sufrir, y hasta provocar la muerte de muchos animales, e incluso, de personas delicadas de salud, esperemos que algo de conciencia se despierte en ellos, así como en las autoridades que sancionen para que detengan esta mal llamada diversión que no solo puede dañar sino que incluso, por las sequías y los grandes calores, pueden generar incendios en zonas con mucho pasto seco, que la conciencia ambiental y el respeto por los otros se despierte para que podamos tener unas Fiestas con tranquilidad y paz que tanto lo necesitamos, Feliz Navidad y Felicidades para toda la gente buena que hace obras de amor, compartir un plato de comida, un espacio en nuestro hogar, y un poco de cariño y respeto, es el verdadero sentido de cualquier festividad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES

(22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, las cosas han andado bien, pero siempre pueden estar mejor, para eso es bueno razonar el cómo hacer que eso suceda…al ser nuestra carta anual “La Muerte” predice que este 2019 será año de cambios en todo sentido, esta semana además nos acompaña el arcano “El Análisis” que nos dice estaremos energéticamente con la mejor disposición para poder analizar y ver la luz de muchas cosas…nuestra Vibración Numerológica predice que antes que dejarnos llevar por la excitación del momento analicemos todas las posibilidades del mismo…nuestros Números para este período son (2, 4, 13) y nos avisan que solo depende de uno poder ver todo lo que implica una situación exitosa, más allá de solo disfrutarla…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Anaranjado) y si lo usamos nos colabora para darnos energía, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Turquesa) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a darnos una calma agradable, y en combinación con nuestro color anual (Anaranjado) proyectamos Productividad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

TAURO

(20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, después de estar inseguros del cómo y por qué nos suceden ciertas cosas, estamos frente a estabilizarnos nuevamente…al ser nuestra carta anual “El Mundo” predice que este 2019 será año de realizaciones, esta semana además nos acompaña el arcano “La Estabilidad” que nos dice estaremos energéticamente más calmados y tranquilos para poder ordenarnos…nuestra Vibración Numerológica predice que aun para volver a estabilizarnos hay que entender que dependerá siempre de nosotros…nuestros Números para este período son (3, 5, 14, 21) y nos avisan que si hacemos equilibrio entre lo material y lo espiritual podremos retomar la armonía en nosotros y nuestro entorno…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Azulino) y si lo usamos nos colabora para tenernos amablemente animados, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Gris) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a calmarnos viendo la esencia de las cosas, y en combinación con nuestro Color anual (Azulino) proyectamos Equilibrio…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

GÉMINIS

(21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, hemos estado en situaciones conflictivas, tristes, sin embargo, y solo dependerá de nosotros, podemos volver a buscar la luz…al ser nuestra carta anual “El Sol” predice que este 2019 será año de brillo y éxito, esta semana además nos acompaña el arcano “La Luz” que nos dice estaremos energéticamente ante la opción de caer en la melancolía o tomar la decisión de levantarnos y buscar nuevas oportunidades…nuestra Vibración Numerológica predice que si encontramos la luz dentro de nosotros mismos podremos encontrar el camino del éxito…nuestros Números para este período son (1, 9, 10, 19) y nos avisan que será fundamental rescatar nuestra percepción que nos ayude a ver más allá de lo evidente…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Burdeo) y si lo usamos nos colabora para hacernos sentar presencia, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Violeta) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a ayudarnos a transformar lo negativo en positivo, y en combinación con nuestro Color anual (Burdeo) proyectamos Dominio…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CÁNCER

(21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, siguen las energías complejas acompañándonos, seamos muy fuertes y no permitamos que nada ni nadie nos pueda echar abajo nuestras metas…al ser nuestra carta anual “La Torre Derruida” predice que este 2019 será año de liberación y decisiones, esta semana además nos acompaña el arcano “Las Deslealtades” que nos dice estaremos energéticamente frente a la posibilidad de decepcionarnos de seres queridos…nuestra Vibración Numerológica predice que si no esperamos nada de nadie es difícil nos puedan desilusionar, y por tanto lastimar…nuestros Números para este período son (7, 9, 16, 18) y nos avisan que siempre cuando algo está mal podemos buscar y hallar esa luz que nos permitir resurgir…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Negro) y si lo usamos nos colabora para hacer introspección y tener luz, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Amarillo) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a iluminarnos cálidamente, y en combinación con nuestro color anual (Negro) proyectamos Resurgimiento…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LEO

(23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, por muy mal que estén las cosas, aun así, solo nosotros somos capaces de retomar las riendas de nuestras vidas y hacerlas productivas nuevamente…al ser nuestra carta anual “El Loco” predice que este 2019 será año de tener que trabajar nuestras inseguridades, esta semana además nos acompaña el arcano “La Decisión” que nos dice estaremos energéticamente con todas opciones para reconvertir, hacia donde decidamos, nuestro camino…nuestra Vibración Numerológica predice que la vida tiene altos y bajos, pero no podemos dejarnos vencer por las dificultades…nuestros Números para este período son (0, 4) y nos avisan la fuerza estará, depende de uno usarla…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Azul) y si lo usamos nos colabora para hacernos ver la realidad, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Blanco) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a ver con amplitud de criterio el panorama, y en combinación con nuestro color anual (Azul) proyectamos Serenidad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

VIRGO

(23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, cuando las cosas no han andado bien, y hemos razonado lo que se debe hacer, aunque no sea lo que queremos, de pronto es lo que debemos hacer…al ser nuestra carta anual “La Rueda de la Fortuna” predice que este 2019 será año de muchas oportunidades, esta semana además nos acompaña el arcano “El Descarte” que nos dice estaremos energéticamente frente a tener que elegir que es lo debemos hacer por un bien mayor…nuestra Vibración Numerológica predice que a veces las soluciones son tremendamente difíciles porque nos pueden causar dolor…nuestros Números para este período son (1, 7, 10, 16) y nos avisan que incluso el éxito puede estar acompañado de una gran tristeza…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Rojo) y si lo usamos nos colabora para incentivarnos aún más, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Azul) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a templar nuestro corazón, y en combinación con nuestro Color anual (Rojo) proyectamos Equidad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LIBRA

(23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, es increíble cómo, a momentos, mantener lo que tenemos nos cuesta tanto o más que alcanzar los triunfos o lograr las metas deseadas…al ser nuestra carta anual “Los Enamorados” predice que este 2019 será año de tentaciones y elecciones, esta semana además nos acompaña el arcano “El Sacrificio” que nos dice estaremos energéticamente frente a tener que sacrificarnos en pro de seguir sujetando aquello que nos importa…nuestra Vibración Numerológica predice que es importante medir si ese sacrificio es por un bien mayor o solo una obsesión…nuestros Números para este período son (2, 6, 11) y nos avisan que no debemos confundir sujetar por un bien mayor a sujetar por obsesión…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Rosa) y si lo usamos nos colabora para ayudar a calmarnos dulcemente, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Verde) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a estar con la mente en calma y clara, y en combinación con nuestro color anual (Rosa) proyectamos Comprensión…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ESCORPIÓN

(23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, seguimos en la senda de tratar de renovar, de iniciar algo que nos cuesta, pero que aun está en la etapa de preparación, hay que seguir…al ser nuestra carta anual “El Emperador” predice que este 2019 será año de demostrar poder y dirección, esta semana además nos acompaña el arcano “El Reinicio” que nos dice estaremos energéticamente con todo para poder volver a empezar, aunque cueste, pero podemos…nuestra Vibración Numerológica predice que nada será imposible de hacer, puede ser complejo, pero podemos…nuestros Números para este período son (3, 4, 12) y nos avisan que debemos trabajar con más detalle para que nada quede al azar…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Plateado) y si lo usamos nos colabora para hacernos tomar las mejores decisiones, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Cobre) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a darnos temple, y en combinación con nuestro color anual (Plateado) proyectamos Fortaleza…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

SAGITARIO

(22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, más detallistas que nunca, más observadores, pero siempre con la determinación que si queremos, aunque cueste, podemos…al ser nuestra carta anual “El Ahorcado” predice que este 2019 será año de transición y meditación, esta semana además nos acompaña el arcano “El Emprendedor” que nos dice estaremos energéticamente con todo el poder en nuestras manos para hacer lo que se debe y funciona…nuestra Vibración Numerológica predice que estará en nosotros mismos tomar el camino correcto y hacer lo necesario para lograr concretar nuestras metas…nuestros Números para este período son (1, 3, 12) y nos avisan que mucha energía y mucha determinación nos acompañan este período…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Violeta) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a ver con mayor claridad, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Fucsia) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a darnos el empuje necesario, y en combinación con nuestro color anual (Violeta) proyectamos Vibras Positivas…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CAPRICORNIO

(22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, nuestros esfuerzos traen nuevas opciones para elegir, no ha sido en vano trabajar tanto para poder crear otras oportunidades que no teníamos…al ser nuestra carta anual “La Justicia” predice que este 2019 será año de la estabilidad y búsqueda de la misma, esta semana además nos acompaña el arcano “Las Opciones” que nos dice estaremos energéticamente frente a un abanico de posibilidades que de una u otra manera las hemos generado nosotros mismos…nuestra Vibración Numerológica predice que puede que nos sintamos un tanto abrumados ante tanta cosa…nuestros Números para este período son (1, 8, 10) y nos avisan que si todo está ordenado, y hacemos lo correcto, veremos la luz guiarnos hacia el éxito…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Gris) y si lo usamos nos colabora para darnos el ritmo correcto, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Rojo) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a darnos energía, y en combinación con nuestro Color anual (Gris) proyectamos Armonía…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ACUARIO

(20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, parte de ordenar la mesa es que se nos presenten otras posibilidades que inicialmente no habíamos tomado en cuenta, hay que analizar cada una de ellas…al ser nuestra carta anual “El Juicio” predice que este 2019 será año de reconstrucción y reencuentro, esta semana además nos acompaña el arcano “Las Posibilidades” que nos dice estaremos energéticamente frente a muchas cosas, eso no significa que todo sirva, puede que sí o que no…nuestra Vibración Numerológica predice que ante ver tanta cosa, primero calma, segundo lógica, tercero elegir…nuestros Números para este período son (2, 6, 20) y nos avisan que parte de reconstruirnos es usar sabiamente los conocimiento y la experiencia en nuestro favor…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Turquesa) y si lo usamos nos colabora para animarnos armónicamente, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Marrón) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a ver las cosas en su real dimensión, y en combinación con nuestro Color anual (Turquesa) proyectamos Precisión…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

PISCIS

(19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, cuando las cosas vienen positivas, y el éxito nos acompaña, es cuando más debemos ser fríos y calculadores para tomar las mejores decisiones…al ser nuestra carta anual “La Emperatriz” predice que este 2019 será año de gran influencia femenina y fertilidad, esta semana además nos acompaña el arcano “La Practicidad” que nos dice estaremos energéticamente frente a tener que ser muy prácticos si queremos alcanzar los mejores resultados…nuestra Vibración Numerológica predice que para hacer cambios primero debemos tener claras las metas y las consecuencias de nuestras elecciones…nuestros Números para este período son (3, 4, 13) y nos avisan que aun siendo prácticos siempre es bueno no olvidar nuestra parte sensible, a veces es la que nos da la decisión más precisa…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Verde) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a estar tranquilos y sanar, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Beige) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a hacernos ver otras cosas importantes, y en combinación con nuestro color anual (Verde) proyectamos Sabiduría…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

…Amigos, cuando nos sintamos desolados, inseguros, perdidos, con pensamientos y sentimientos que no nos hacen bien, les sugiero hagamos el siguiente decreto en voz alta:

“Decreto este 2019 es un maravilloso año para mí y los que amo, donde estamos protegidos y en equilibrio, lleno de luz que guía mis pasos por caminos bondadosos haciéndome tomar las mejores decisiones, y en la medida que recuerde siempre que siendo buen ser humano, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, podremos cosechar frutos maravillosos para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…