Los mejores propósitos que debes cumplir para tener un 2020 próspero

El 2020 ya se perfila como un excelente período de oportunidades para quienes sepan aprovechar con positivismo los 365 días que están por venir. ¿Podrían generarse obstáculos y adversidades?, lo más probable es que así sea, pero si actúas con creatividad y astucia saldrás airosa de todas las dificultades que en el camino se presenten.

Estos son los mejores propósitos y consejos para que puedas cumplir todas tus metas en 2020 y no fracases en el intento:

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Consejo de los astros: Retoma el proyecto que iniciaste y no has terminado

Al igual que te preocupas por los demás, primero trata de cuidarte a ti, ese debe ser tu propósito principal. En 2020 tienes que ver por ti misma.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Consejo de los astros: Usa el dinero y tus ganancias de manera inteligente

No todos tienen una opinión favorable sobre ti, pero que eso no te afecte. En lugar de enojarte por lo que dijo una persona de ti o de tu trabajo, respira hondo y no te lo tomes personal.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Consejo de los astros: Cuida de ti misma, es lo primordial

Mereces todos los elogios que has recibido y debes darte un poco de crédito y dejar de pensar que de alguna manera, la gente simplemente lo dice para ser amable.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

Consejo de los astros: Aprende a aceptar las críticas

Si bien ser honesta es una de tus cualidades, a veces es mejor que algunas de tus opiniones las guardes. No siempre digas lo que piensas, y más aún si esa opinión no es del todo favorable para los demás.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Consejo de los astros: Aprende a perdonar y olvidar

Es mejor que al iniciar 2020 hagas una lista de prioridades y vayas tachando de tu lista cada que alcanzas uno de tus objetivos.

Virgo (23 de agosto – 23 de septiembre)

Consejo de los astros: Mira con nuevos ojos el horizonte que se te presenta

Da ese paso hacia lo desconocido y te sorprenderás del resultado. 2020 es el año en que te verás obligado a abandonar tu zona de confort, pero verás grandes resultados.

Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Consejo de los astros: El silencio es una excelente herramienta para alcanzar las metas

Deja tu burbuja ya que no puedes quedarte ahí para siempre. Prueba otras perspectivas, crea nuevas ideas y amplía tus horizontes.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Consejo de los astros: Explora lo desconocido

Trabajas duro y mereces gastar cada centavo que ganas, pero en 2020 debes ahorrar. Reconsidera tus finanzas y haz algunos ajustes.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre)

Consejo de los astros: Eleva tu autoestima y aprende a recibir elogios

Tienes mucha energía y has invertido tiempo en varios proyectos, y ahora tendrás que elegir uno y verlo hasta el final. Te sentirás dichosa cuando lo concluyas.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Consejo de los astros: Valora tu tiempo y tu esfuerzo

Deja de complacer a los demás y vive tu vida como siempre has querido. En 2020 debes aprender a decir “no” a las relaciones tormentosas y las personas aprovechadoras.

Acuario (20 de enero – 19 de febrero)

Consejo de los astros: Aprende a relajarte y sal a recorrer el mundo

El perdón es a veces la clave para tener una vida más saludable y ese debe ser tu propósito. Intenta liberar esa frustración que has almacenado.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)

Consejo de los astros: Concentra tu energía y creatividad en un objetivo

Tienes que descansar, el cuerpo te lo pide. En 2020 toma esas vacaciones que has pospuesto demasiadas veces, descansa y recarga las baterías.

