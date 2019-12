Estos signos del zodiaco sufrirán una infidelidad en el 2020

Llega el 2020, lo que significa un año lleno de oportunidades y cosas maravillosas para todos los signos del zodiaco, aunque algunos de ellos puede sufrir un percance inesperado.

Estos signos del zodiaco serán víctimas de una infidelidad por parte de su pareja durante el 2020:

Aries: estás enamorada, desde hace años eres feliz con tu pareja por lo que una infidelidad está fuera del mapa, impensado para alguien como tu pero sucederá de la manera que menos lo esperas. Debes estar atenta a las señales que te da esa persona que tanto amas y prepararte para lo peor.

Sagitario: acorde a la astróloga Lisa Stardust, este signo suele ser muy meticuloso con sus relaciones, escoge a sus parejas de acuerdo con quien más le convenga para ser feliz y próspera, por lo que una infidelidad puede ser algo sorpresivo y devastador. Debes afrontarlo de la mejor manera y ser muy fuerte.

Libra: todo en tu vida está equilibrado, crees llevar la balanza perfecta entre el amor y el trabajo pero en ocasiones no sucede así. Toda esa energía que has puesto en tu vida profesional ha desgastado el romance con tu pareja y esto llevará a una infidelidad ya que no se siente querido por ti.

