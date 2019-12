¡Tremenda sorpresa de Navidad! Dora West será mamá por segunda vez

La familia Vitanis West hicieron pública la noticia del segundo embarazo de Dora. A través de una tierna sesión de fotos, la pareja confirmó que en el 2020 ya no serán 3 los miembros de su familia.

Aunque en varios ocasiones, la también actriz y su esposo, Danilo Vitanis, han asegurado que se quedarían con un solo hijo, la noticia de este nuevo embarazo sorprendió a más de uno.

El 18 de diciembre, tras una serie de imágenes compartidas en las redes sociales de Dora West, Danilo Vitanis y Danilo Vitanis West la familia dio a conocer la noticia de la llegada de un segundo bebé.

Con su pequeño hijo Danilo, los textos que se acompañaron a la noticia y a las imágenes fueron:

Tras un video, Dora compartió con sus seguidores la reacción de sus amigos y su familia. Quienes fueron sorprendidos con unos sobres que dentro tenían escrito:



Los abrazos y felicitaciones no se hicieron esperar. Al igual que los mensajes emotivos por parte de celebridades y seguidores. Entres los famosos que felicitaron a la pareja estuvieron: Carolina Jaume, Claudia Camposano, Junior Monteriro, Christina Maqui, Flor María Palomeque, Ana Buljubasich, entre muchos otros.

Por otro lado, en el mismo video se puede ver a Dora y a Danilo entre lágrimas compartiendo la noticia con sus seres queridos. En donde se pudo ver la ilusión y la emoción por convertirse nuevamente en padres.

"Mi posho @danilo_vitanis no quería que contara, antes de hacerme la prueba de sangre (aquí solo me había realizado las caseras (2) que salieron positivas) Pero yo sabía que SÍ estábamos embarazados. Y en el fondo él también (lloramos de emoción, lo que no pasó cuando me hice la primera prueba casera 😱😱😱😱)

Gracias @shiamita_ por ayudarme a hacer los papelitos con la imagen de la prueba real!!!! #Mosqueteros #WachoWest"