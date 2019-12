Estos signos del zodiaco vivirán el mejor solsticio de invierno 2019

Tauro

Es ahora o nunca, Tauro. El sol se une a Júpiter, Saturno y Plutón en el sofisticado Capricornio a través de su novena casa de educación expansiva, educación superior. Con esto vienen oportunidades bendecidas y un poderoso preludio de todo lo que te espera con el cambio de estación. Puede que venga un compromiso importante o incluso un viaje. Prosperarás durante la temporada de Capricornio; sin embargo, asegúrate de ir con cuidado, no te confíes.

Virgo

Aprende a aceptar los cumplidos, Virgo. El solsticio trata de pasión y autenticidad para ti. Estarás de buen humor para celebrar. Sin embargo, asegúrate de cuidar tu cartera, especialmente con las compras en línea. Aprovecha este innovador flujo de energía, ya que también podría ser increíblemente inspirador para tus negocios. Estás lista para escalar un peldaño más y triunfar.

Capricornio

Este es tu momento de brillar, Capricornio. El invierno está oficialmente aquí, y esta temporada tiene tu nombre. El año ha sido una montaña rusa de emociones pero la poderosa resistencia que has desarrollado por tu cuenta no será en vano. ¿Por qué crees que te han desafiado tanto? El universo te está preparando para todo lo que se dirige hacia ti. Sin embargo, debes tener cuidado con el cambio de estación: Venus se enfrentará con Urano, lo que sacudirá tu economía y tu casa de emprendimiento. Así que no invierta esporádicamente en algo de lo que puedas arrepentirte más tarde.

