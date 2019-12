5 destinos naturales para visitar en Colombia

View this post on Instagram

🌱…" Encuentra la excusa para ir a verificar en persona lo absolutamente mágico que es tener páramos en Colombia …" Instituto Alexander Von Humbolt ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #pnnlosnevados #losnevadosnationalpark #parquelosnevados #frailejones #backpackingcolombia #senderismo #trekkinginnature #trekkingparquelosnevados #trekcolombia #guiademontaña #campingtrips #camping #páramoscolombianos #paramoscolombia #highmountains #cordilleracentral #andeanmountainrange #cordilleradelosandes