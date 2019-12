Cosas que no pasan en Chile: jefe reparte bono navideño de $39 millones a cada uno de sus trabajadores y desata la alegría

Una agencia inmobiliaria llamada St. John Properties, ubicada en la ciudad estadounidense de Baltimore, dio a conocer una tremenda noticia a sus trabajadores en el marco de la fiesta navideña de la empresa.

En la actividad el dueño de la firma, John Properties, anunció que daría un bono extra a cada uno de sus 198 trabajadores, recibiendo cada uno un monto promedio de $39 millones, ya que la cifra va en aumento acorde a la antigüedad laboral. En total, son 10 millones de dólares a repartir.

La noticia desató la euforia de los funcionarios, quienes celebraron de gran manera e incluso varios fueron vistos llorando de la emoción tras enterarse del hecho.

El dueño en tanto explicó la razón por la cual decidió dar dicho monto a los trabajadores: "Yo manejo el barco, pero ellos son los que lo impulsan hacia delante", afirmó.

En ese sentido, destacó el avance que ha logrado la inmobiliaria durante el último tiempo, ya que lograron expandirse a otros estados del país norteamericano.

It’s our honor to publicly announce that a $10 mil bonus will be paid to all SJP employees in celebration of achieving our goal of developing 20 mil SF of CRE space! We are thankful for each of our employees, and thrilled to reward them in such a big way! https://t.co/EhfuulmVoG pic.twitter.com/pdw3zH6DbF

— St. John Properties (@stjohnprop) December 9, 2019