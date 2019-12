Las relaciones amorosas de estos signos del zodiaco estará a prueba los próximos días

Cáncer

Estos días te será fácil dejar de lado tus heridas y reprimir tus verdaderos sentimientos. Después de todo, lo difícil admitir cuando algo anda mal. Sin embargo, si sigues ignorando tu voz interior, solo te volverás cada vez más fuerte y seguirás sintiéndote descuidada Dedique tiempo a abrazar lo que su intuición está tratando de decirle. Sabes mucho más de lo que crees saber, y hay tantas preguntas a las que ya tienes respuestas. Deja que tu corazón revele el camino hacia la curación.

Escorpio

Has estado romantizando el pasado, ¿qué lo que hace que te aferres tanto a él?. Deja de querer retroceder el tiempo para quedarte en los buenos viejos tiempos. Este es casi al final de un ciclo y es hora de cerrar el capítulo sobre algo que alguna vez pudo haber significado mucho para ti. Debes saber que esto no es solo un final, también es un nuevo comienzo. Piensa en todas las cosas que tienes que esperar una vez que pueda dejar atrás el pasado y cuán libre se sentirá una vez que levante esta carga.

Piscis

No todos saben lo que realmente está pasando contigo, ni ellos deberían. Tienes derecho a la privacidad y algunas cosas deben ser enfrentadas sin el juicio del resto del mundo. ¿Qué necesitas para sentirte segura? ¿Cómo has estado sacrificando tu propia tranquilidad para mantener el ritmo? Te quemarás si no encuentras tiempo para descansar y rejuvenecer. Sin embargo, tu idea de hogar puede ser algo completamente diferente de lo que alguna vez pensaste. Acepta la idea de que tal vez te estás embarcando en un camino diferente al que habías planeado.

