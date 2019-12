¿Qué vas a hacer este verano? Descubre las razones por las que Aruba es tu próximo destino

“Arena blanca, mar azul”. Así es Aruba. Y aunque la canción de Albano y Romina Power podría describir cualquier playa del Caribe, esta isla calza perfecto. No por nada, también es el primer lugar que se nombra en la pegajosa “Aruba, Jamaica, ohh i want a take ya”. Sinónimo de disfrute y desconexión total.

Entre tragos “Aruba Arriba” -mezcla de destilados con ponche de durazno- y Fofotis, -árbol exótico que crece en la arena-, esta isla despega como una de las opciones favoritas de los turistas del mundo para pasar una estadía. Su tranquilidad, seguridad, y, por supuesto, hermosas postales, la hacen una alternativa de lujo para los amantes de las aguas tibias y el clima cálido, que, en promedio, alcanza los 28 grados todo el año.

Este verano aprende a preparar el trago perfecto ¡Aruba Arriba! Desde Papiamiento Restaurant, una hermosa casona colonial arubiana ubicada en la paradisíaca isla, comparten las claves para preparar su tradicional cóctel. ¡Un viaje directo al Caribe!

No importa si tu plan es relajarte en medio del mar sobre un catamarán o vivir una experiencia extrema en un buggie en la arena. Las opciones son infinitas.

Si todavía no te convence Aruba como el destino de tus próximas vacaciones, estas razones terminarán por conquistarte.

Snorkel

Si hablamos de deportes acuáticos, éste es un clásico imperdible. La claridad de las aguas y la tranquilidad del mar permiten apreciar gran variedad de peces de colores y corales. Recomendamos el paseo que ofrece Palm Preasure, un catamarán de 70 pies de eslora que realiza paradas en distintos puntos de la playa para snorkelear toda la mañana. ¿Lo mejor? El avistamiento de Antilla, un barco naufragado en la Segunda Guerra Mundial, que actualmente sirve de hogar de hermosos corales. Todo acompañado de música, barra libre y almuerzo.

Arte y murales

Si quieres obtener las mejores fotos para publicar en Instagram, el sector de San Nicolás tiene la locación perfecta. Para llegar, puedes arrendar un auto, contratar un tour o tomar un autobus local desde el centro. Está ubicado en el extremo sudeste de la isla, trayecto que, además, te permitirá conocer cómo viven los arubianos y admirar sus coloridas casas, para finalmente llegar a un lugar lleno de bellos murales realizados por artistas de distintas partes del mundo. Brillantes mosaicos, animales y retratos, decoran las calles de este sector.

¡Relájate!

¿Qué son unas buenas vacaciones sin un buen masaje? En medio de la arena, las palmeras y el sonido del mar de fondo, se encuentra el spa del hotel Manchebo. Un lugar ideal para disfrutar de un par de horas de relajo garantizado. Todo comienza con una ducha para sacar el aceite del cuerpo, bata, pantuflas, camilla y cerrar los ojos. Un momento para ti, justo y necesario. La otra buena noticia es que no necesitas hospedarte en este lugar para disfrutar del masaje, sólo se debe reservar una hora. Ahora, si quieres hacer de ésta una experiencia todavía más completa, realiza una clase de yoga o pilates antes de tu masaje. ¡La renovación será total!

Aventura 4×4

Si el relajo y los masajes están bien, pero buscas algo más de intensidad para tus vacaciones, no debes dejar de tomar un tour en UTV. Se trata de pequeños vehículos de doble tracción en los que recorres importantes puntos de atracción de la isla, como el faro California con su espectacular vista de la costa norte de Aruba, la capilla de Alto Vista construida en 1916, la antigua mina de oro Bushiribana (1872) y una piscina de agua natural que nace entre rocas en el océano. La agencia Fofoti.com ofrece este paseo en el que podrás manejar tu propio vehículo y vivir en primera persona la experiencia de conducir sobre suelos extremos, siempre guiados por personal capacitado.

Comer delicioso

Aunque salir a comer fuera en Aruba no es realmente barato, ya que todos los alimentos se importan debido a que no pueden cultivar en la zona por su clima tropical seco, existen alternativas para todos los bolsillos. Si quieres un almuerzo relajado con vista al mar, Cuba´s Cooking es el lugar. Ofrece hamburguesas, ensaladas y otras preparaciones deliciosas, además de tragos y ricos jugos naturales. Otra opción es The Westdeck, un espacio tranquilo, sin grandes lujos, pero donde puedes disfrutar de tapas, pescado frito y una refrescante Balashi, la cerveza local.

Playas para regodearse

La única preocupación que tendrás en Aruba es elegir a cuál de sus maravillosas playas ir. Entre las mejores alternativas, encontramos Palm Beach, elegida como una de las mejores del mundo, donde hay hoteles, resorts y diversión para todos los turistas; Playa Boca Catalina, famosa por su arrecife de coral, ideal para practicar snorkel; Playa Hadicurari, para los amantes del surf; o sus versiones más tranquillas: Baby Beach y Águila para veraneantes que buscan mayor intimidad.

DATOS

– El idioma oficial es el papiamento, aunque todos hablan inglés y, en la mayoría de los lugares turísticos, español.

– Como fueron colonia holandesa durante muchos años, la mayoría de las importaciones provienen de este país, por lo que puedes comprar quesos y otras delicias europeas.

– Aprovecha tu estadía para abastecerte de productos de aloe vera de excelente calidad, ya que exportan a gran parte del mundo.

