Zita tarot trae sus predicciones para esta semana

…Amigos esta es una semana que inicia con energías de búsqueda, eso implica que habrá muchas ganas de tratar de hallar los caminos correctos para que podamos alcanzar aquello que tanto nos interesa, durante la semana estaremos trabajando mucho para lograr recobrar la estabilidad perdida, eso nos llevará a sentir cansancio por el esfuerzo realizado, pero además sentir quizás que los sacrificios que hacemos no nos traen las compensaciones que buscamos y merecemos, quedémonos tranquilos que es la sensación por el tipo de energía que nos está rodeando, si trabajamos desde dentro de nosotros podremos invertir esa sensación y transmutarla en vibraciones que nos ayuden a seguir adelante, sentir el aroma de la canela ayuda muchísimo para enviar mensajes que relajan nuestras neuronas, y desde ellas, emitir energías de relajación a todo nuestro organismo, esto permitirá retomemos calma y nos estabilicemos, alejando así las energías negativas, háganlo y cuéntenme en twitter como les va, el resto de la semana hasta el sábado será trabajoso, pero estable, hasta el sábado en la noche en que empieza a presentarse energías que nos pueden hacer sentir inestables, incómodos, inseguros, si ya lo sabemos pues no permitamos que estas nos alteren, usemos la canela en aroma terapia, bañémonos antes de dormir, eso libera la carga energética negativa y renueva, entendamos que finalizamos la semana numerológicamente con una cifra desequilibrante, e iniciamos la próxima semana con fuertes remezones de energía no positiva, así que paciencia con nosotros mismos y con quienes nos rodean sobre todo el fin de semana y el lunes 16 que nos trae una semana de altos y bajos muy marcados, pero eso lo veremos en el próximo Horóscopo, por ahora buenas vibras para toda la gente buena y los seres inocentes indefensos de cualquier especie, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES

(22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, enfrentar una reconstrucción implica estar en una situación energética poco agradable donde solo nos queda seguir hasta lograr lentamente estabilizarnos… Al ser nuestra carta anual “La Muerte” predice que este 2019 será año de cambios en todo sentido, esta semana además nos acompaña el arcano “La Reconstrucción” que nos dice estaremos energéticamente con toda la disposición y energías para hacer lo que debemos…nuestra Vibración Numerológica predice que podremos estar hasta exhaustos, sin embargo no podemos desfallecer y debemos continuar hasta la meta trazada…nuestros Números para este período son (2, 4, 13, 20) y nos avisan que estaremos entre pensar y accionar, es decir, antes de hacer algo debemos razonarlo bien para no errar…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Anaranjado) y si lo usamos nos colabora para darnos energía, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Dorado) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a darnos la iluminación que necesitamos, y en combinación con nuestro color anual (Anaranjado) proyectamos Brillo…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

TAURO

(20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, cuando ya hemos retomado el equilibrio es el momento perfecto para empezar a ordenar todo lo necesario para empezar aquello que tanto nos interesa, mientras no sea así es mejor esperar…al ser nuestra carta anual “El Mundo” predice que este 2019 será año de realizaciones, esta semana además nos acompaña el arcano “El Orden” que nos dice estaremos energéticamente con todas las ganas de empezar ya las cosas, sin embargo es mejor esperar, estar en calma, porque nada iniciado en desequilibrio crece bien…nuestra Vibración Numerológica predice que cuando hay muchas ganas de hacer cosas, y sentimos mucha adrenalina, es cuando más debemos tomar las riendas para no desbocarnos…nuestros Números para este período son (1, 3, 21) y nos avisan que debemos separar nuestros sueños de aquello que es factible de concretarse primero, vamos concretando paso a paso…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Azulino) y si lo usamos nos colabora para tenernos amablemente animados, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Beige) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a aprender a entender que si vamos alcanzado logros vamos por buen camino, y en combinación con nuestro Color anual (Azulino) proyectamos Apertura de Mente…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

GÉMINIS

(21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, venimos de una semana con mucho esfuerzo desplegado, entramos en un espacio de reconciliación con nuestro cuerpo y con nosotros mismos muy necesario…al ser nuestra carta anual “El Sol” predice que este 2019 será año de brillo y éxito, esta semana además nos acompaña el arcano “La Reconciliación” que nos dice estaremos energéticamente frente a la opción que se nos presenten todos aquellos que nos hirieron y pretenden reconciliarse con nosotros…nuestra Vibración Numerológica predice que aunque suena bonito reconciliarse, sugiero, tener calma y razonar de quien viene y en que circunstancia…nuestros Números para este período son (1, 8, 10, 17, 19) y nos avisan que habrá emociones cruzadas en el camino, seamos cautelosos para no errar a quien le damos la oportunidad…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Burdeo) y si lo usamos nos colabora para hacernos sentar presencia, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Violeta) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a tener la visión de las intenciones de los otros, y en combinación con nuestro Color anual (Burdeo) proyectamos Visión…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CÁNCER

(21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, en este período todo te acompaña en tu búsqueda, ni las trabas más grandes te podrán detener para alcances aquello que hace tanto estás persiguiendo, que sea con buenas intenciones…al ser nuestra carta anual “La Torre Derruida” predice que este 2019 será año de liberación y decisiones, esta semana además nos acompaña el arcano “La Búsqueda” que nos dice estaremos energéticamente haciendo todo para focalizarnos en aquello que está pendiente y que es una necesidad desde dentro nuestro…nuestra Vibración Numerológica predice que sentiremos las ganas incluso de salir físicamente, seamos prudentes…nuestros Números para este período son (7, 9, 16) y nos avisan que si vamos paso a paso podremos medir hacia donde vamos, si nos atolondramos podemos perder todo lo avanzado…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Negro) y si lo usamos nos colabora para hacer introspección y tener luz, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Cobre) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a templar nuestro espíritu, y en combinación con nuestro color anual (Negro) proyectamos Seguridad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LEO

(23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, semana muy sensible, todo lo externo nos afectará porque desde dentro estamos más susceptibles, si lo sabemos podremos controlarnos entendiendo somos nosotros y no lo externo…al ser nuestra carta anual “El Loco” predice que este 2019 será año de tener que trabajar nuestras inseguridades, esta semana además nos acompaña el arcano “La Sensibilidad” que nos dice estaremos energéticamente con ganas de sentir que nos quieren, y nos lo demuestren, pero si no pasa no debemos afectarnos…nuestra Vibración Numerológica predice que cuando otros no nos dan lo que sentimos necesitamos, pues hagámoslo nosotros mismos, cuidémonos y amémonos…nuestros Números para este período son (0, 3) y nos avisan que podríamos decepcionarnos de los otros, pero no debemos decepcionarnos de nosotros mismos…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Azul) y si lo usamos nos colabora para hacernos ver la realidad, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Rosa) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a ser más comprensibles con nosotros, y en combinación con nuestro color anual (Azul) proyectamos Armonía…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

VIRGO

(23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, más movimiento aun del que ya teníamos se nos viene, eso significa que debemos estar preparados para una semana agitada, con muchas opciones para analizar y de las cuales decidir…al ser nuestra carta anual “La Rueda de la Fortuna” predice que este 2019 será año de muchas oportunidades, esta semana además nos acompaña el arcano “Las Posibilidades” que nos dice estaremos energéticamente con energías que nos van no solo a acelerar sino a proponer muchas opciones de las cuales optar…nuestra Vibración Numerológica predice que si no mantenemos calma nos podríamos confundir demasiado y perder buenas oportunidades…nuestros Números para este período son (1, 10) y nos avisan que si o si aparecen oportunidades, claro que dependerá de uno verlas como tales o no…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Rojo) y si lo usamos nos colabora para incentivarnos aún más, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Plateado) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a valorar todo lo que presenta para no perderlo, y en combinación con nuestro Color anual (Rojo) proyectamos Asertividad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LIBRA

(23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, cuando tenemos cosas alcanzadas es importante razonar que vamos a hacer con ellas, como las vamos a utilizar, y de qué forma las podemos potenciar, para que no se desperdicien…al ser nuestra carta anual “Los Enamorados” predice que este 2019 será año de tentaciones y elecciones, esta semana además nos acompaña el arcano “La Evaluación” que nos dice estaremos energéticamente en la posición de poder analizar, con bastante certeza, las mejores decisiones a tomar…nuestra Vibración Numerológica predice que la lógica será una maravillosa aliada para lograr asentar metas alcanzadas…nuestros Números para este período son (2, 6) y nos avisan que alcanzar algo es costoso, mantenerlo es complejo, para que se mantenga hay que evaluar constantemente…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Rosa) y si lo usamos nos colabora para ayudar a calmarnos dulcemente, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Negro) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a tener claro el panorama real, y en combinación con nuestro color anual (Rosa) proyectamos Equilibrio…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ESCORPIÓN

(23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, mucha energía para ordenar y querer hacer cosas, ahora se nos presentan las opciones a las cuales inevitablemente llegamos cuando estamos trabajando, son distractores, pero podrían ser oportunidades…al ser nuestra carta anual “El Emperador” predice que este 2019 será año de demostrar poder y dirección, esta semana además nos acompaña el arcano “Las Oportunidades” que nos dice estaremos energéticamente con opciones para hacer nuevos intentos por remontar y escalar…nuestra Vibración Numerológica predice que toda oportunidad debe ser evaluada, nunca se sabe si de pronto estamos frente a algo inesperadamente positivo…nuestros Números para este período son (4, 6) y nos avisan que dependerá de uno ser capaces de comprender donde está la oportunidad de simplemente un elemento de confusión…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Plateado) y si lo usamos nos colabora para hacernos tomar las mejores decisiones, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Azulino) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a darnos la capacidad de visión, y en combinación con nuestro color anual (Plateado) proyectamos Precisión…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

SAGITARIO

(22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, a veces las decisiones que tomamos nos pueden llevar por caminos complejos, y hasta atraer energías negativas si no hacemos lo indicado, que a veces puede no ser lo mejor para uno…al ser nuestra carta anual “El Ahorcado” predice que este 2019 será año de transición y meditación, esta semana además nos acompaña el arcano “Los Problemas” que nos dice estaremos energéticamente frente a situaciones que no hubiéramos querido, pero que hay que reconocer que son por elecciones nuestras…nuestra Vibración Numerológica predice que ante los errores, para superarlos, es inevitable primero reconocerlos…nuestros Números para este período son (3, 9, 12, 18) y nos avisan que detenernos, asumir, reordenar, y volver a empezar si es necesario para poder reconstruir…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Violeta) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a ver con mayor claridad, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Amarillo) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a ser más pacientes con nosotros mismos, y en combinación con nuestro color anual (Violeta) proyectamos Comprensión…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CAPRICORNIO

(22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, cuando pretendemos seguir adelante para alcanzar y/o mantener un éxito, a veces, es necesario entender que debemos hacer sacrificios para rescatar lo más loable…al ser nuestra carta anual “La Justicia” predice que este 2019 será año de la estabilidad y búsqueda de la misma, esta semana además nos acompaña el arcano “El Descarte” que nos dice estaremos energéticamente teniendo que decidir por aquello que es más factible de ser productivo y rescatable…nuestra Vibración Numerológica predice que aunque haya tormenta, bien sabemos que debemos enfrentarla y superarla, porque después viene la calma…nuestros Números para este período son (7, 8, 16) y nos avisan que los altos y bajos son parte del camino para alcanzar el éxito…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Gris) y si lo usamos nos colabora para darnos el ritmo correcto, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Turquesa) que si lo utilizamos nos ayuda a darnos el ánimo de continuar, y en combinación con nuestro Color anual (Gris) proyectamos Dominio…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ACUARIO

(20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, se cambian las energías de forma muy positiva para ayudarnos a remontar los impasses de días anteriores, es un incentivo que debemos saber aprovechar porque no siempre se nos regala…al ser nuestra carta anual “El Juicio” predice que este 2019 será año de reconstrucción y reencuentro, esta semana además nos acompaña el arcano “El Regalo” que nos dice estaremos energéticamente con más opciones de revertir situaciones que pensamos iban a quedar poco favorables para uno…nuestra Vibración Numerológica predice que cuando las buenas energías, y la suerte, llega, hay que hacer todo para aprovecharla…nuestros Números para este período son (19, 20) y nos avisan que nos va a servir para reconstruir, pero de una mucho mejor manera…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Turquesa) y si lo usamos nos colabora para animarnos armónicamente, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Fucsia) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a, y en combinación con nuestro Color anual (Turquesa) proyectamos Triunfo…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

PISCIS

(19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, tomamos nuevamente las riendas de las situaciones como opción de mantener lo que sirve, y de recomponer lo que se pudo haber echado a perder en el camino, todo para que las cosas fluyan en positivo…al ser nuestra carta anual “La Emperatriz” predice que este 2019 será año de gran influencia femenina y fertilidad, esta semana además nos acompaña el arcano “El Dirigente” que nos dice estaremos energéticamente con la fuerza y la decisión en nuestras manos, dependerá de uno cambiar las cosas…nuestra Vibración Numerológica predice que por ánimo no nos vamos a quedar, tratemos de no agotar nuestras energías y mejor utilizarlas…nuestros Números para este período son (3, 5) y nos avisan que si hacemos un equilibrio entre nuestra percepción y nuestra razón tendremos el equilibrio perfecto…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Verde) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a estar tranquilos y sanar, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Marrón) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a estar bien aterrizados, y en combinación con nuestro color anual (Verde) proyectamos Claridad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

…Amigos, cuando nos sintamos desolados, inseguros, perdidos, con pensamientos y sentimientos que no nos hacen bien, les sugiero hagamos el siguiente decreto en voz alta:

“Decreto este 2019 es un maravilloso año para mí y los que amo, donde estamos protegidos y en equilibrio, lleno de luz que guía mis pasos por caminos bondadosos haciéndome tomar las mejores decisiones, y en la medida que recuerde siempre que siendo buen ser humano, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, podremos cosechar frutos maravillosos para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…

Te recomendamos en video