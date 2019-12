Estos signos se reencontrarán con su ex en los próximos días

En los próximos días estos 4 signos del zodiaco tendrán un encuentro inesperado con su ex y es importante que chequees lo que sientes en ese momento que el universo preparó.

Conoce cuáles son los signos en reencuentro con su ex

Aries

Aries prefiere cortar la relación por completo, pero si la relación acabó en buenos términos, no tendrán problema en darse un saludo normal con su ex, eso sí sabrá mantener la distancia, el saludo será seco.

Cáncer

Lo verás en un lugar al que llegas con un grupo de amigos, pero generalmente las personas del signo Cáncer intentarán a toda costa el contacto y hasta el saludo con algún ex, de ese modo no hay riesgos de recaer en una relación que no pudo continuar y no porque no quisiera, sino porque las circunstancias no se dieron.

Libra

Verás a tu ex en un lugar público y, aunque no olvidas pronto a quien han querido, preferirás evitar topar con él, de ese modo se evitan posibles acontecimientos inconvenientes, sobre todo cuando ya tienen una nueva pareja.

Escorpio

Escorpio recuerda de inmediato los momentos más intensos que hayan tenido como pareja y es casi seguro que buscará retomar un lazo o nexo que conduzca a un recuerdo físico de la relación que ha terminado, ya queda en manos del ex si esto avanza, pero de verdad no tiene sentido, porque no hay futuro.

