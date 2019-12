Horóscopo de Mhoni Vidente para esta semana

Aries

Semana de establecer relaciones públicas para avanzar en tu carrera profesional. Recuerda que tu signo domina todo lo relacionado con los temas de administración y empresas. Te invitarán a muchas posadas y eventos, intenta asistir porque te ayudará en un futuro. Cambias de look y te haces unos arreglos estéticos, recuerda que tu signo es el más vanidoso del Zodíaco. Estarás muy ocupado en cuestiones de cierre de año, trata de estar muy atento a todo lo que te dicen en el trabajo. Te llega un nuevo amor del signo de Leo, Libra o Acuario que será muy compatible contigo. Tus números de la suerte son 03, 28 y 99, y tu color el naranja. Tu arcángel Chamuel, que significa “el que ve a Dios” y está encargado del amor y la fuerza espiritual, te guiará para que reine la felicidad; puedes invocarlo al prender una veladora naranja y hacer tu petición.

Tauro

Días de gran felicidad llegan a tu vida y más porque el amor que tanto esperabas estará a tu lado; recuerda que los Tauro son muy dependientes de su pareja y eso les da estabilidad. Recibes un dinero extra por cuestiones de lotería con los números 04, 29 y 53. Trata de usar el color azul, porque te dará prosperidad. Es tu momento de crecer y salir adelante en cuestiones de proyectos, pero trata de no confiar del todo y vete con mucha cautela. Hablas con tu pareja sobre ser padres. Si te encuentras soltero, llegará un amor del signo Cáncer o Libra. Viste colores claros para atraer la buena energía. El arcángel Jofiel, que significa “belleza de Dios” y está encargado de la sabiduría del ser humano, es tu protector y te ayudará a solucionar todos los problemas que tengas en tu vida; sólo invócalo: prende una vela de color morado y haz tu petición.

Géminis

Habrá mucha energía positiva a tu alrededor y esto te ayudará para crecer profesionalmente y tener futuras oportunidades. Tu signo es muy inteligente y eso hace que tengas éxito en todo lo que te desempeñes, pero evita caer en la arrogancia. Ten cuidado con los enojos, recuerda que Géminis a veces dice palabras hirientes. Haces unos cambios en tu apariencia para verte más jovial y saludable. En el amor te sentirás de lo mejor y se te dará una relación con alguien del signo de Aries o Libra. Tus números de la suerte son 03, 44 y 67, y tu color el azul fuerte. El arcángel Salaphiel, que significa “plegaria a Dios”, encargado de solucionar todos los problemas del alma, puede ayudarte; cada vez que tengas un dolor muy fuerte invócalo, te ayudará a solucionarlo. Te recomiendo que prendas una veladora de color dorado y hagas tu petición.

Cáncer

Tendrás muchas presiones en el trabajo y la escuela; evita alterarte en estos días y recuerda que siempre podrás salir adelante. Piensas en remodelar el hogar donde vives en este momento. Recuerdas a alguien que ya no se encuentra contigo, pero estamos en la época del perdón, así que trata de hablarle y decirle lo que sientes. Ya no te desanimes tú mismo en cuestiones de negocios, recuerda que de cualquier manera se te dará, sólo ten calma. Tus números de la suerte son 07, 23 y 81, y trata de usar el color celeste para atraer la abundancia a tu vida. Azael, el ángel caído, está destinado ayudar al ser humano a tomar las decisiones más importantes de su vida entre el bien y el mal; te recomiendo prender una veladora de color rojo y hacerle una petición para que te ayude en cualquier problema de inmediato.

Estos signos se reencontrarán con su ex en los próximos días Será un encuentro fortuito que te pondrá de cerca con tu ex.

Leo

Vienen días de sacar mucho trabajo pendiente y de ponerte al día con tus proyectos para el próximo año; tu signo siempre será líder en todo lo que realice y por eso todo el mundo espera que tomes la iniciativa en el ámbito laboral. Recuerda que no debes jugar con dos amores al mismo tiempo porque tarde o temprano se darán cuenta, así que procura ser fiel en tus relaciones amorosas. Te darán un regalo inesperado. Un amor del signo Capricornio te hablará de formalizar su relación. Tus números de la suerte son 00, 13 y 56. Tu arcángel Miguel te guía en la vida, recuerda que el significado de su nombre es “quién contra Dios”, y eso lo debes llevar en tu pensamiento para que no te hagan nada en tu vida; debes invocarlo siempre que tengas dificultades y te recomiendo prender una veladora de color rojo, haz tu petición y será cumplida.

Virgo

Andarás ocupado pagando deudas y poniéndote al corriente en tus gastos. Tu signo es tierra y eso te vuelve muy cauteloso con tus compras y muy administrado, así que trata de llevarlo a cabo en estos días de fiestas navideñas. Te recomiendo no alejarte de tu familia, ellos siempre ven por ti. Compras unos regalos para un intercambio en tu trabajo. Ya no pienses lo que no es en el amor, tú decides con quien estar o quién no, recuerda que lo más bonito de una pareja es la convivencia, así que trata de buscar la felicidad. Tus números de la suerte son 04, 15 y 60. El arcángel Gabriel te guía en tu vida, significa “la Fuerza y el poder de Dios”, así que no dudes en invocarlo siempre que necesites una protección o un mensaje divino para que puedas salir adelante de cualquier problema. Te recomiendo llevar una imagen del arcángel contigo.

Libra

Días de mucho trabajo por cierre de año. Evita platicar de más sobre tu vida personal, recuerda que a tu signo lo rodean mucho los chismes. Recibes un dinero extra por un premio en la lotería con los números 02, 18 y 70. Usa más el color amarillo para atraer la abundancia. Ya no pelees con tu pareja, te recomiendo llenarte de paciencia y disfrutar tu relación. Tu signo es más compatible con Capricornio y Piscis. Deja de buscar pretextos para adelgazar, recuerda que todo se encuentra en tu mente. El arcángel Camael, que significa “que ve a Dios” y representa la serenidad, te recomienda que siempre que te sientas intranquilo o no sepas qué hacer ante un problema, lo invoques para que con su fuerza espiritual te ayude a estar bien. Procura usar un objeto de plata para protegerte y enciende una veladora amarilla.

Escorpión

Estarás con muchas energías encontradas; es decir, dificultades en tu ámbito laboral o personal, por eso te recomiendo estar tranquilo en todo lo que hagas o digas para no llenarte de problemas. Ya no busques a ese amor que se fue, recuerda que si no te habla es que no le interesas, así que cierra ese círculo y conoce más personas. Tus números de la suerte son 04, 16 y 77. Usa el color azul fuerte, que será de protección. Ya no seas tan dramático contigo mismo, recuerda que todo tiene solución. Decides pedir días de vacaciones para irte de viaje con tu familia. Un amor nuevo te regalará algo que te gustará mucho. Ya no lo pienses más y emprende ese negocio que tanto deseas. El arcángel Rafael es tu protector y significa “sanado por Dios”, así que cada vez que te sientas enfermo y con las presiones en tu vida, invócalo para que te ayude en todos los sentidos.

Sagitario

Se avecinan muchas sorpresas y regalos por tu cumpleaños. Tu signo es el que atrae más la suerte a su vida, así que no lo dudes y cómprate un billete de lotería con tus números de la suerte, que son 01, 22 y 39. Usa el color amarillo para atraer la abundancia. Vienen días de mucha presión en cuestión de trabajo por el cierre de año y cambios en la empresa, así que trata de estar muy atento a todo lo que te dicen y proponen en cuestión laboral. Te invitan a salir de viaje y pasar las fiestas de Navidad con unos familiares; hazlo, te sentirás de lo mejor. Evita ser infiel; trata de ser más estable. Deja de pensar que los demás te quieren hacer daño, recuerda que tú mismo le das poder a tus enemigos con tu pensamiento. Tu arcángel es Zadquiel, que significa “justicia divina”; puedes invocarlo cada vez que tengas un problema legal o de dinero.

Capricornio

Arreglas papelería laboral o escolar. Recuerda que estás en los últimos días del año y es muy importante para tu signo no dejar cosas inconclusas y llenarte de buenas ideas para el próximo ciclo. Recibes una gratificación de temporada, trata de ahorrar o pagar deudas. Cuídate de problemas de dolor de cabeza y estrés; trata de hacer algún tipo de relajación y meditación para que tu mente no esté tan saturada. En el amor seguirás muy bien con tu pareja actual. A los solteros se les recomienda usar mucho perfume antes de salir de casa para que las energías amorosas estén presentes. Te viene un golpe de suerte con los números 08, 24 y 66; trata de usar el color blanco para atraer la abundancia. Tu arcángel Anabel, que significa “la dicha de Dios”, te ayudará en todas las situaciones de problemas de amor y legales.

Acuario

Pon atención en el trabajo porque habrá muchos problemas; las energías estarán cruzadas, por lo tanto habrá chismes a tu alrededor, así que cálmate y no caigas en provocaciones. Ten discreción en tus proyectos de vida. Te busca un familiar para invitarte a las fiestas de Navidad. Ya no busques a ese amor que se fue, recuerda que todo lo que sucede es por algo, así que no te deprimas por personas que no te valoran, ya vendrá a tu vida un amor de Piscis o Leo que será muy compatible con tu signo. Piensas mucho en tener un bebé, recuerda que el Acuario es el mejor padre, así que no lo dudes, es tiempo de formar una familia. Tus números de la suerte son 15, 23 y 29. El arcángel Cassiel, que significa “conocer a Dios”, te ayudará a comprender las decisiones que el ser divino tome en tu vida y pensar que todo lo que te sucede es porque él quiere que así sea.

Piscis

Estarás con muchas buenas noticias alrededor de tu signo. Atraviesas por una buena época, así que no dudes en cambiarte de trabajo o poner un negocio para que tengas más solvencia económica. Ojo con las pérdidas o fraudes, ten más precaución en tu vida. Cuídate de problemas de depresión y angustia, recuerda que tu signo es agua y eso lo vuelve muy sensible, así que trata de salir a caminar y tomar el sol, eso te ayudará a estar mejor. Te viene un golpe de suerte con los números 03, 18 y 24. Usa más el color amarillo, eso te traerá la abundancia. El arcángel Uriel, que significa “el fuego de Dios”, te ayudará en la iluminación espiritual y lo puedes invocar cada vez que tengas un problema muy fuerte. Te recomiendo traer algo de oro en tu cuerpo y prender una veladora amarilla como protección.

Te recomendamos en video: