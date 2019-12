Estos signos del zodiaco tendrán conflictos internos este fin de semana de diciembre

Las cosas no serán un buen augurio para algunos signos de del zodiaco en el transcurso de este fin de semana decembrino. Con el sol en Sagitario ardiente y espontáneo, los signos de tierra sentirán el calor. Sagitario es un signo del zodiaco que prefiere volar por el asiento de sus pantalones, mientras que los signos de tierra prefieren un poco más de estabilidad y confiabilidad.

Tauro

No hay duda de que has estado sobreviviendo últimamente. Estás en un proceso de "mudarte" de piel, y especialmente para alguien que tiende a evitar el cambio tanto como tú, esta transformación no es fácil. Sin embargo, hay tantos lugares emocionantes que estás a punto de ver y no puedes llevar todo contigo. Donde vayas, tienes que viajar ligera. Tienes que estar lo más abierta posible a lo desconocido. De lo contrario, podrías perderte una aventura que te cambiará la vida, y sabes que no quieres eso.

Virgo

¿Te sientes más en contacto con tus emociones últimamente? No tienes que pretender tener todas las respuestas correctas o ser fuerte para todos los demás todo el tiempo. Tienes derecho a tomarte un tiempo para ti y nutrir tu propia vida privada. Trabaja para sanar tu relación con tu familia, tu situación en el hogar y tu estado mental. Sin embargo, la sanación no tiene que ser tan intensa como crees que es. Debes sanar encontrando alegría en la expresión artística y haciendo algo divertido con tus seres queridos más confiables.

Capricornio

Estás en un período de crecimiento inmenso e intenso. Esto podría traerte problemas para mantenerte al día. Sin embargo, el mundo podría no notar estos cambios todavía. Es como si estuvieras evolucionando espiritual e internamente antes de que estés listo para salir y mostrarle al mundo en quién te estás convirtiendo. Tómate este tiempo para reflexionar todo lo que tu intuición le está diciendo. Procesa tus pensamientos a través de actividades meditativas como escribir un diario y soñar despierta. Descubrirás capas ocultas de ti mucho antes de lo que piensas.

Te recomendamos en video