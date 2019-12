Horóscopo de Mhoni Vidente para este fin de semana

Aries

No te rindas, tu signo es perfeccionista en todo lo que realiza y cuando no lo puede lograr abandona el proyecto, por eso te recomiendo que sigas adelante y verás que saldrás victorioso. Es momento de definir bien tus sentimientos y dejar de salir con más de una persona a la vez. Tendrás mucha compatibilidad con los signos de Cáncer, Libra y Escorpión. Te pones al corriente con una deuda del pasado. Te invitan a una posada navideña. Gozas de un golpe de suerte con los números 00, 15 y 23. No platiques tanto sobre tus triunfos, muchas personas te pueden echar malas vibras. Sales victorioso de un problema legal que no te dejaba estar tranquilo. Trata de olvidar a ese amor del signo de Géminis o Virgo que sólo jugó con tus sentimientos. Te buscan tus padres para invitarte a una cena familiar.

Tauro

Durante este fin de semana sacarás el trabajo atrasado y te pondrás al día en todas tus actividades. Necesitas ordenar más tus prioridades para que después no te encuentres tan presionado. A veces eres muy desconfiado e inseguro en el amor, te recomiendo que hables muy bien con tu pareja y aclares todas las dudas que tienes. Tu compatibilidad será con los signos de Géminis, Leo y Libra. Tendrás un golpe de suerte con los números 04, 15 y 89, trata de vestirte de colores fuertes para que la abundancia se acerque más a tu vida. Ten cuidado con las bebidas alcohólicas y evita comer en exceso para que después no tengas malestares. Te buscan unos amigos para invitarte de viaje a fin de año. Ya no des consejos si no te los piden, recuerda que es mejor mantenerse al margen de cualquier situación o problema.

Géminis

Realizas en estos días unos pagos de tarjeta de crédito, será importante que te pongas al corriente con tus deudas, eso te ayudará a sentirme más tranquilo. Afrontarás estrés en el trabajo, debes tener la mejor actitud para que no se te haga tan pesado. Un amor del signo de Aries o Virgo estará muy cerca de ti en estos días, recuerda que cuando el Géminis se encuentra en pareja siempre se siente con toda la actitud para lograr lo que tanto desea. Te invitan a una posada y conocerás a personas muy importantes que te ayudarán a crecer en lo laboral. Arreglas un asunto legal que tenías pendiente desde hace tiempo. Recuerda que estás en tu mejor mes y por eso se te abren todas las puertas del éxito. Tendrás un golpe de suerte con los números 05, 21 y 30. Trata de usar el color azul o blanco.

Cáncer

Enfrentarás muchas presiones de trabajo y habrá cambios de puestos, así que trata de estar tranquilo y no pelear con tus compañeros. A los Cáncer que están casados les vendrá un embarazo sorpresa. Ten cuidado con problemas legales, trata de resolver tus asuntos pendientes antes de que termine el año. Tu signo es el más sentimental del Zodíaco, por eso siempre busca tener varias parejas a la vez, pero eso desgasta mucho tu energía positiva. Recibes un dinero extra en cuestiones de lotería con los números 41, 55 y 90. Usa más el color naranja para que atraigas la abundancia a tu vida. Haces unos arreglos a tu casa o empiezas a poner el pino de Navidad. Ya no te preocupes tanto por lo que piensan de ti los demás, recuerda que debes seguir avanzando y ser persistente para alcanzar el éxito.

Leo

Llegarán muchas sorpresas agradables a tu vida laboral durante este fin de semana, recibes un reconocimiento y te invitan a una posada. Gozas de un golpe de suerte con los números 00, 17 y 98. Trata de usar en tu ropa colores fuertes para atraer la abundancia. Eres de los más sociables del Zodíaco y te invitarán a muchos eventos. Sales de viaje con tu familia. Ten cuidado con los robos en las calles, te recomiendo tener precaución cuando salgas a comprar tus regalos navideños. Sigue con la dieta y el ejercicio, ya te ves de lo mejor. No olvides que lo más hermoso que tiene tu signo es su corazón noble, así que nunca cambies. Te busca un amor del pasado para volver, trata de hablar claro y darte una oportunidad. Recuerda que no debes escatimar con tu salud, hazte un chequeo completo y acude a revisión con el dentista.

Virgo

Se te presentan oportunidades nuevas de trabajo y proyectos de negocio para los fines de semana. Tu signo siempre busca prosperar y hacer un patrimonio para su futuro, estás en el momento ideal de lograrlo, así que no dudes si te llega esa oportunidad que tanto deseas. Cuídate de las traiciones amorosas. Recuerda que el amor es un sentimiento que no se compra, así que no te veas obligado a dar regalos muy caros para expresar tus sentimientos. Los que están solteros tendrán mucha suerte en el amor y serán muy compatibles con los signos de Aries, Tauro o Acuario, que será su pareja ideal. Decides empezar a comprar los regalos de Navidad o de las posadas. Gozas de un golpe de suerte con los números 21, 33 y 90. A los Virgo que están casados les vendrá un embarazo que los hará muy felices.

Libra

Tendrás muchas presiones en el trabajo. Recuerda que tu signo es muy desesperado y eso te genera un temperamento explosivo. Te recomiendo tener paciencia y estar más tranquilo en el ámbito laboral. Recibes un dinero extra por la venta de un coche o inmueble. En el amor seguirás conociendo personas compatibles contigo y pasarán algunos días de diversión, tu mejor compatibilidad es con el signo de Piscis o Aries. No esperes más algo que no llegará, y si crees que no te valoran en tu trabajo, busca otras oportunidades de crecimiento económico. Diciembre es tu mes de suerte, no dudes en empezar a ser mejor en todo lo que realizas. Tendrás un golpe de suerte con los números 01, 11 y 78. Ve a todas las posadas navideñas que te inviten, que ganarás un premio grande y conocerás personas compatibles con tu signo.

Escorpión

Fin de semana de revisar asuntos de dinero, tienes que organizar tu vida económica y no dejarte llevar por las compras de última hora, recuerda que el mejor regalo para esta Navidad es algo hecho por ti o algo que te represente como persona, y no el gasto económico. Te invitan a salir de viaje por cuestiones de trabajo o a emprender un proyecto nuevo. Será un mes de cerrar contratos para el próximo año. No te dejes llevar por los enojos y malos momentos. Tendrás un golpe de suerte con los números 06 y 19. Trata de usar el color amarillo para atraer abundancia. Te invitan a una posada en la que recibirás una grata sorpresa. Cuidado en el amor, tu signo es muy sentimental y entregado, y a veces no te corresponden igual, así que ve despacio en tu vida amorosa. Te busca un familiar de otro país para invitarte a las fiestas navideñas.

Sagitario

Fin de semana de muchos festejos y regalos sorpresa. Tu signo es uno de los más queridos del Zodíaco y siempre está rodeado de personas que lo estiman, así que en tu fiesta de cumpleaños te sentirás de lo mejor. Ten cuidado en tu trabajo porque hay personas con malas vibras hacia ti, te recomiendo no confiar tanto tus asuntos personales porque sufrirás una traición. Sales de viaje por vacaciones. Recibes un dinero extra por el pago de aguinaldo o comisiones, trata de ahorrarlo. Cuídate de problemas de salud de la garganta o pulmones y continúa haciendo ejercicio porque eso te mantiene de lo mejor. Te viene un golpe de suerte con los números 02, 18 y 77. Intenta usar el color naranja para la abundancia. En la posada de tu trabajo recibirás un premio grande. Cuida mucho de tus mascotas.

Capricornio

Tendrás varios compromisos escolares y laborales, éste es el momento ideal para avanzar en tu carrera universitaria. Recuerda que tu signo es el más inteligente del Zodíaco y eso los hace buscar nuevos aprendizajes y desarrollarse en lo profesional. Ten cuidado con las traiciones en el trabajo e intenta no platicar tus logros para no despertar la envidia de los demás. Decides organizar una posada en tu trabajo porque eres el mejor anfitrión, así que no dudes en reunir a familiares y amigos, te la pasarás de lo mejor. Recibes un dinero que no esperabas o te dan el aguinaldo. Trata de utilizar algo de plata para que te sirva de protección. Habrá cambios fuertes en tu trabajo, así que sigue esforzándote. Tus números de la suerte son 07, 21 y 30. En el amor, estás en un momento increíble con tu pareja y buscas ya un compromiso firme.

Acuario

Será ideal este fin de semana para reflexionar sobre el rumbo que está tomado tu vida, recuerda que tu signo siempre necesita sentirse seguro de lo que tiene y lo que hará para que pueda estar en paz. Últimamente se han presentado algunos contratiempos con personas en tu trabajo y eso te hace pensar en cambiarte, recuerda que tu mejor mes para aplicar en otro trabajo es diciembre y enero, así que no lo dudes y empieza a buscar eso que tanto deseas en tu vida laboral. Te llega la invitación para hacer una producción artística y entrar en algo relacionado con la publicidad, te irá de lo mejor. Tendrás un golpe de suerte con los números 05, 46 y 71. Te recomiendo seguir con el ejercicio, que ya está rindiendo frutos. Ten cuidado con los compañeros de trabajo, ten mucha precaución para no salir decepcionado.

Piscis

Estarás con toda la buena actitud para cumplir tus objetivos antes de que concluya el 2019. Te invitan a una fiesta y es posible que ahí conozcas a alguien muy compatible contigo. En el trabajo hay muchas personas a las que les causas envidia y quieren complicarte las cosas para que no avances, así que trata de ser discreto y no presumir ni cuánto ganas ni cómo es tu vida amorosa. Recibes un dinero por parte de la venta de un coche o te dan el aguinaldo. Realizas un viaje para pasar la Navidad con tu familia. Te recomiendo dormir más y dejar a un lado tu celular porque eso te quita horas de sueño. Tendrás un golpe de suerte con los números 05, 19 y 32. Pon atención a tus sueños, que te mandarán un mensaje para que estés mejor en tu vida. Si estás casado o comprometido, tendrás la fortuna de ser padre.

Te recomendamos en video: