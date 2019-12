Así es como cada signo del zodiaco descubre que está con la persona equivocada

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Sabes que estás con la persona equivocada cuando sientes que todo lo que está haciendo es sofocarte y detenerte en lugar de sumar a tu vida. Esa persona te tendrá todo el día en el sofá viendo películas en lugar de salir a una pequeña aventura contigo. No va a querer salir a dar un paseo por el parque o probar lugares nuevos donde comer. Pero al mismo tiempo, se ponen celosos o ansiosos cuando quieres salir y hacer cosas por tu cuenta. En lugar de que esta relación te brinde alegría y apoyo, todo lo que hace es detenerte.

Tauro (20 de abril al 21 de mayo)

Sabes que estás con la persona equivocada cuando estás consumida por sentimientos de inseguridad y celos, ya sea porque tu pareja no está dispuesta o no es capaz de tranquilizarte, o simplemente porque estás en la relación incorrecta y tu instinto se da cuenta. Todo lo que esta persona está haciendo es exacerbar sus problemas de confianza, y no puede evitar insistir constantemente sobre a quién está enviando mensajes de texto, por qué no se conectan emocionalmente y por qué ustedes dos simplemente no pueden estar en la misma página. En lugar de que esta relación te haga sentir apreciado y seguro, solo te hace sentir constantemente inquieto y nervioso.

Géminis (22 de mayo al 21 de junio)

Sabes que estás con la persona equivocada cuando sientes que eres una versión falsa o editada de ti misma frente a ella. Nunca sientes que realmente puedes relajarte y, en cambio, siempre tienes que estar activa cuando estás cerca. Te sientes constantemente presionada para ser la persona que siempre es enérgica, viva y enérgica frente a los demás, y en lugar de sentir que puedes dejar esta presión y relajarte cuando estás con tu pareja, en cambio sientes que tienes que mantener la fachada. En lugar de que esta relación te permita sentir que puedes ser vulnerable y frágil frente a ellos, todo lo que hace es agotarte.

Cáncer (22 de junio al 22 de julio)

Sabes que estás con la persona equivocada cuando te hacen sentir que tienes que explicar tus sentimientos o disculparte por ellos. En lugar de sentir que puede abrirse y hablar con ellos acerca de sus preocupaciones, sus ansiedades, sus relaciones, etc., tienden a cerrar y mantener las cosas en secreto (y quieren que usted haga lo mismo). En lugar de estar en una relación en la que sientes que te entienden mejor que nadie, te sientes más aislado y solo que nunca.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Sabes que estás con la persona equivocada cuando sientes que te agota en lugar de energizarte. Eres una persona tan creativa, trabajadora y entusiasta, por lo que es muy importante para ti estar en una relación en la que te sientas apoyado, alentado y emocionado. Pero la persona con la que estás ahora tiende a resaltar tu lado más complaciente, permitiéndote salirte con la tuya en lugar de llamarte tonta y desafiarte cuando necesitas ser desafiado.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Sabes que estás con la persona equivocada cuando la relación solo parece causarte ansiedad y estrés constantes en lugar de hacer lo contrario. El mejor tipo de relación para ti es aquella en la que todo está sobre la mesa, no hay juegos, eres completamente honesto el uno con el otro y estás con alguien que te hace sentir relajado, estable y bien, incluso cuando No tienes el control. Pero en lugar de estar en una relación como esa, estás con alguien que simplemente te hace sentir como si nunca supieras dónde están los dos y que no puedes dejar de pensar demasiado en cada pequeña cosa.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Sabes que estás con la persona equivocada cuando sientes que tienes que hacerte más pequeño para que se sientan más cómodos. En lugar de estar con alguien que puede seguirte el ritmo, estás con alguien que se siente obsesivamente inseguro e inadecuado acerca de cuántos amigos y actividades tienes en todo momento, lo que termina haciendo que pases más tiempo tratando de cambiarte a ti mismo. ellos y no hay tiempo simplemente en una relación que te trae alegría.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre)

Sabes que estás con la persona equivocada cuando sigues retirándote más dentro de ti mismo y de forma predeterminada para mantener las cosas lejos de ellos en lugar de sentirte lo suficientemente cómodo como para compartir tus preocupaciones, secretos e inseguridades más profundas con ellos. También te sientes en lugar de ser apoyado por ellos y alentado a perseguir tus objetivos y perseguir tus sueños, todo lo que están haciendo es hacerte sentir inadecuado y solo.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero)

Sabes que estás con la persona equivocada cuando te sientes completamente incapaz de hablar con ella sobre las cosas más profundas y emocionales. Ya tienes un momento bastante difícil con eso, y un momento difícil tratando de evitar tu instinto de querer permanecer distante y cerrado. Entonces, esta relación es solo una pesadilla para ti porque no te sientes lo suficientemente seguro como para abrir y ser tu yo más auténtico frente a ellos.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Sabes que estás con la persona equivocada cuando estar con ellos solo te hace sentir más perdido, apático y aislado. Tienes una gran imaginación y muchas grandes ideas sobre dónde quieres ir, pero tu relación con esta persona ha caído en una rutina horrible, monótona y letárgica. En lugar de sentir que su pareja es alguien que puede ayudarlo, alentarlo y crecer con usted, simplemente siente que estar con ellos lo hace sentir más confundido, sin espíritu y perdido en términos de quién es usted y hacia dónde quiere ir.

Te recomendamos en video