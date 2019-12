La lección que Sagitario aprendió este 2019

El 2019 está por terminar, y los nacidos bajo sagitario no podrían estar más felices por todo lo que aprendieron.

Fue un año difícil para ti, pero lo mejor es que de todo lo malo aprendiste y maduraste, y sin duda hay un antes y un después de ti este 2019.

Las grandes lecciones que Sagitario aprendió este 2019

Aprendiste que no puedes quedarte en tu zona de confort, sino que debes tomar riesgos para ganar en la vida y tener grandes lecciones, y que nadie más que tú debe tomar las decisiones de lo que quieres en la vida, sin darle poder a los demás de hacerlo por ti.

También descubriste algunas mentiras que estaban frente a ti pero no querías verlas y estaban dañándote en extremo. No todo lo que brilla es oro y aprendiste a no confiar en cualquiera y que el que menos espera, te apuñala por la espalda.

Otra gran lección que te dejó este 2019 es ser más selectiva con tus amistades y no contar tus secretos e intimidades a cualquiera, pues hay muchos que se hacen pasar por ángeles, pero son tus peores enemigos.

Sin duda este nuevo año te traerá mejores cosas y lo comenzarás con buen pie, pues tu madurez y valentía te ayudarán a lograr todo lo que te propongas.

