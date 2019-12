El recordatorio espiritual para sobrevivir al último mes del año según tu signo del zodiaco

Aries

Eres una persona apasionada y ese fuego que arde en ti puede llevarte a hacer cosas extraordinarias. Sin embargo, tiendes a dejar que tu ira te gobierne y reaccionas instantáneamente a las cosas que te molestan. Recuerda no dejar que la ira gobierne tu lengua calmará tu espíritu y permitirá que todos los que te rodean confíen y te respeten mucho más de lo que ya lo hacen.

Tauro

Puede ser fácil quedar atrapada en la idea de que cuanto más lujosos y más caros sean los elementos con los que llenes tu vida, más podrás demostrarle al mundo que vales la pena. Pero debes recordar de dónde proviene realmente tu valor. Recuerda que cuando mueres, éstas cosas se van contigo y que las personas te recordarán mucho más por tu amabilidad y compasión que por tus compras.

Géminis

Deseas conquistar el mundo por la fuerza, y tu curiosidad y espontaneidad son las razones por las que las personas te aman tanto. Deseas tener todo en tus manos y esperar parece una pérdida de tiempo. Sin embargo, al comenzar este nuevo año, es esencial darte cuenta de que vale la pena esperar algunas cosas. La paciencia no es algo que debas ver como una pared que te mantiene alejado del resto del mundo, sino como un conjunto de brazos que te pide que te quedes y veas qué podría ser cuando plantas tus raíces.

Cáncer

Tu corazón está tan lleno de amor que se derrama sobre cualquiera que te conozca. Tienes tanta compasión y comprensión, y nadie puede irse sin sentirse afirmado. Sin embargo, al comenzar el nuevo año, recuerda tomar ese amor y compasión que te da tan libremente a los demás. Cada pérdida, cada dolor de corazón y cada falla te acercan un paso más a un hermoso futuro. Cuando sientes que lo peor ha sucedido, como si hubieras tocado fondo, solo cosas mejores pueden pasar desde aquí.

Leo

Está bien que confíes tanto en ti por encima de otros pero a veces, se te puede ir a la cabeza y puedes olvidar que no siempre eres perfecto. Es vital amarte a ti misma, pero no está de más dar un paso atrás y reconocer que hay cosas más grandes que tú. No está de más sentirse orgulloso de ti misma, sino también ser humilde al saber que no serías quien eres de no ser por las demás personas que han forjado tu carácter.

Virgo

Siempre tienes un plan y tu preparación es un regalo que tantas personas en la vida desearían tener. Sin embargo, si las cosas se sienten como si estuvieran fuera de control, entras en pánico y sientes la necesidad de retirarte de todo lo que te rodea hasta que te sientas estable nuevamente. Al entrar en 2020, deja de querer controlar todo y confíe en que Dios te ama y se preocupa profundamente por todos los detalles en su vida. Él ya sabe lo que va a suceder.

Libra

Entiende que no puedes controlar todo, pero se siente más a gusto cuando todos se llevan bien. Quieres que las cosas funcionen juntas en armonía, pero dado lo caótico que tiende a ser el mundo, te estresas por cosas que no puedes arreglar. Permite que el universo te de la paz que buscas, no porque todo esté perfectamente equilibrado, sino porque Dios lo conoce y lo que necesita, incluso cuando está obsesionado con todo lo demás.

Escorpio

Aunque para la mayoría, parece que alejas a todos y solo quieres estar solo, ese no es el caso. No dejas entrar a las personas porque no estás seguro de poder confiar en ellas, y sentirte así puede hacerte sentir dolorosamente solo. Al comenzar este año, recuerde que no está solo, que por difícil que sea creer, Dios anhela establecer una conexión con usted basada en la confianza y el amor. Él te conoce mejor que nadie y te ama incondicionalmente.

Sagitario

Cuando todo en la vida se siente pesado, puede parecer que la solución es simple: distraerse. Huir. Ir donde las cosas no son pesadas. Sin embargo, a veces tiene sentido, e incluso es necesario, estar quieto. Dios te está llamando a enfrentar las cosas que te dan miedo o te incomoda, en lugar de huir de ellas. No tendrá que hacerlo solo, pero elegir quedarse cuando sea más fácil de ejecutar tiene el potencial de cambiar toda su vida.

Capricornio

Crees en el trabajo duro para llegar a donde quiere ir en la vida, y su determinación es admirable. Sin embargo, a veces parece que te estás metiendo en el suelo y descuidas estar en el momento porque estás tan atrapado en tu trabajo. Entrando en 2020, recuerda que puedes lograr tantas cosas como quieras, pero que tu felicidad no se esfuerza por tus logros. Dios te creó con un impulso, pero estaba destinado a usarse para algo más que simplemente marcar objetivos fuera de tu lista.

Acuario

Tienes una mente curiosa e insaciable sobre todo lo que hay que saber. Siempre se esfuerza por comprender el mundo y lo que puede hacer para mejorar las cosas. Su búsqueda de conocimiento es una de las muchas razones por las que a todos les encanta estar cerca de usted, aunque a veces parece que no está satisfecho hasta que conoce cada aspecto de una situación en particular. Puede ser agotador y agotador para usted, pero al aceptar este año que viene, recuerde que no tiene que saberlo todo. No puedes saberlo todo. Tienes que aceptar eso y aprender a tomar las cosas que haces y usarlas lo mejor que puedas.

Piscis

Eres a quien acuden todos cuando se enfrentan a algo en su vida. Tienes sabiduría y una naturaleza empática que no tiene comparación, y te hace un amigo notable. Sin embargo, no es raro que te preocupes tanto por los demás que no te cuides. En 2020, será momento de descansar y dejar que te lleve la corriente de la forma en que siempre tratas de llevar a todos los demás. Tus problemas son tan importantes como los de todos los demás, no tienes que manejarlo sola.

