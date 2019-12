Protección solar: ¿cómo cuidar tu piel en verano?

Aunque los expertos concuerdan en que debemos aplicarlo todos los días, en esta época cobra mayor importancia, porque estamos más expuestos a los rayos del sol. Además, proteger la piel con productos específicos es clave para evitar un envejecimiento prematuro.

Diversos formatos, texturas e ingredientes. Sabemos que la elección puede volverse difícil, por esa razón, intentaremos responder las preguntas habituales que surgen cuando compramos y aplicamos este tipo de productos.

MAQUILLAJE

¿Se debe aplicar antes o después del maquillaje?. “En general, primero el filtro solar para que actúe sobre la piel y luego el maquillaje”, asegura Rodrigo Loubies, dermatólogo de la Clínica Orlandi y docente del Postgrado y Postítulo de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Santiago de Chile.

CREMA HIDRATANTE

La mayoría de las cremas hidratantes tienen FPS 15, protección que sirve en épocas de otoño o invierno o para las primeras horas del día en primavera. Sin embargo, en esta temporada de sol y calor extenuantes, resulta vital aplicarse un bloqueador específico cada tres horas.

PROTECCIÓN ANTIARRUGAS

Entre los bloqueadores solares, encontramos productos con etiquetado antiarrugas. Algunos, por ejemplo, contienen ácido hialurónico, propiedades antioxidantes o ingredientes que estimulan la producción de colágeno. “Cuando la piel envejece, cambian las necesidades de hidratación, humectación y aporte de principios activos de las cremas. La industria cosmética ha elaborado filtros solares adaptados para distintas edades, pero el factor de protección es estándar”, detalla el dermatólogo de Clínica Orlandi.

MANCHAS

Las manchas son consecuencia de múltiples factores, como edad, sexo, daño solar y tipo de piel. Por esto, el experto aconseja tomar conciencia, ya que no existe bronceado sano y, a mayor capacidad de bronceado, mayor capacidad de manchado.

BRONCEADO

Desde la promulgación de la Ley del Ozono, no se debe hablar de bloqueadores o pantallas solares, ya que genera una falsa sensación de seguridad y protección absoluta que no existe. “El FPS protege, disminuyendo la radiación que llega a la piel, pero no al 100%. La mayoría de los filtros solares que se venden en el comercio permiten el paso de un ocho a diez por ciento de los rayos solares, cuya radiación UV genera daños y promueve el bronceado. Piel bronceada es piel dañada”, enfatiza. Usa anteojos de sol y sombrero para proteger las áreas más expuestas.

FPS

Al momento de elegir un bloqueador, nos fijamos en estos números. ¿Qué significan realmente? FPS es la sigla de factor protección solar. Cada tipo de piel se quema o pone roja luego de un tiempo determinado. El factor de protección solar es el número de veces que aumenta el tiempo de exposición antes de que la piel se queme. “Si una piel se quema en diez minutos, al usar FPS 30, puede exponerse 30 veces más tiempo antes de quemarse. ¡Precaución! Porque los filtros solares deben reaplicarse, en general, cada dos o tres horas y no significa que una aplicación te deje protegido todo el día”, ejemplifica el médico Rodrigo Loubies.

PANTALLAS

Hay muchos estudios que confirman los riesgos de la luz azul en el envejecimiento cutáneo. Las pantallas del celular y de los computadores emiten radiaciones que pueden ser dañinas. Quienes estén largas horas frente a una pantalla, conviene prevenir aplicando un bloqueador solar en el rostro.

CALIDAD – PRECIO

Con la actual ley vigente en Chile, todos los filtros solares deben proteger según el número indicado (15+, 30+, 50+). “La principal diferencia entre los distintos productos comerciales es la cualidad cosmética o características de la base del producto –como la textura o el aroma- que mejoran la experiencia del usuario”, finaliza el experto.