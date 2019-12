Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot para la semana. Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas.

Aries

El Colgado

Será conveniente tomar esta semana como una buena oportunidad para cultivar la paciencia. Todo en la vida tiene sus propios tiempos, que no siempre manejamos nosotros y, si no somos capaces de hacer un esfuerzo para entender ésto, nos podemos dañar la calidad de vida en lo emocional. No siempre la espera es sinónimo de pasividad.

Tauro

El Juicio

Siempre nos complica optar o elegir algo que, intuimos, nos puede cambiar la vida. A veces estas situaciones llegan a paralizarnos por algún tiempo, sin atrevernos a dar un paso que puede, por lo demás, tener mucho de incertidumbre, porque sabemos que no todo lo manejamos nosotros, excepto en estos días en que todo se simplificará y podrás hacer la opción sin temor a errar.

Géminis

Reina de Bastos

Durante esta semana será necesario optar por la vía más rápida ante alguna situación que surja en tu actividad profesional o laboral. La divagación te puede jugar en contra y, por el contrario, la acción, en breve plazo, te puede dar ventajas comparativas que marquen la diferencia.

Cáncer

El Sol

Durante estos días verás todo con claridad, en cualquier plano de tu existencia o en el rol que tengas, por el solo hecho de ser o vivir. Eso a nivel de conciencia elevado. Este solo hecho, sin definir si para ti es bueno no malo, por lo menos te dará herramientas para actuar, sin lados oscuros o engañosos.

Leo

El Mundo

Estás en buen momento para hacer cambios en tu vida, dejar atrás todo lo que te signifique pesar, pena o malos recuerdos, y comenzar algo así como una nueva etapa, renovada, alentada y apertrechada con todas las experiencias del pasado que te permita sortear de mejor manera los obstáculos de la vida.

Virgo

Reina de Espadas

Actuar de manera drástica no es sinónimo de hacerlo irreflexivamente, aunque lo parezca. Durante estos días puedes encontrarte en la disyuntiva de tener que actuar de esta manera, será lo mejor, en las circunstancia que te toque vivir. Será sin sentimiento de culpa ni menos remordimientos.

Libra

Seis de Bastos

Tu actuar responsable y comprometido con el trabajo, sea cual sea, te dará dividendos o resultados consecuentes con esta manera de encarar tus obligaciones, por lo que no solo recibirás el fruto de tu conducta, si no, el convencimiento claro y concreto de que es la manera óptima de actuar, pero también, y además, de ser.

Escorpio

Rey de Oros

Buena semana para mejorar tus finanzas personales. Surgirán las ideas, se presentarán los medios y se allanará el camino que te lleve a este fin. No será nada tan espectacular, pero sí, por lo menos, un aporte útil para los fines que tú determines.

Sagitario

La Torre

Cuando experimentamos la desagradable sensación del fracaso, que es como si todo se viniera abajo, es la oportunidad de reconstruir nuevamente, con bases más sólidas, provenientes de la experiencia fallida, que debiera aportar el necesario conocimiento para levantarnos una vez más.

Capricornio

Nueve de Bastos

Durante esta semana pueden presentarse situaciones complejas en tu actividad laboral, producto de actitudes de terceras personas que no tienen muy claro sus deberes y te afecten indirectamente. A pesar de ésto, bastará tomar los resguardos habituales, aquellos que tienes por experiencia o naturaleza y no agotar tus defensas innecesariamente.

Acuario

Paje de Bastos

Si ya has acumulado suficientes sueños y deseos que quieras alcanzar o conseguir, este puede ser un momento adecuado para tomar la iniciativa y ponerte en marcha en pos de esos fines. Tus cualidades y características personales están ya en un nivel inmejorable para acometer esos desafíos autoimpuestos, que podrían estar, además, en tu fuero interno, sin revelarlos.

Piscis

Ocho de Bastos

Los cambio de estado de ánimo, de planes, de formas de cómo hgacer tus obligaciones, las dificultades para priorizar cada tarea, pueden pasarte la cuenta al momento de evaluar tu rendimiento, aunque sea un ejercicio personal, sin terceros de por medio. Planificar y luego hacerte el propósito de cumplir con ello puede darte mejores dividendos.

