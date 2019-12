Horóscopo de Mhoni Vidente para el último mes del 2019

Aries

Estarás con la mejor actitud en todos los sentidos. Recibes amor sin límites y tu pareja hablará de formalizar su relación. Recuerda que tu signo es intenso y de carácter fuerte, por eso necesitas trabajar en ese aspecto, tratar de ser más tolerante y no pensar en situaciones complicadas. Serán días de mucho trabajo y preparar el cierre de año; necesitas dormir más y hacer ejercicio para que tu mente esté al 100% en todo lo que realices. Recibes un dinero extra por cuestiones de trabajo o una deuda del pasado. Compras un boleto de avión para pasar Navidad con tu familia o irte con amigos de fin de año. Tendrás un golpe de suerte con los números 02, 13 y 99. Te recomiendo jugar los días viernes, que será tu día de suerte. Te proponen un negocio de venta de ropa o comida, acéptalo, tu signo es muy bueno con las ventas.

Tauro

Serán semanas de mucho trabajo o presentas exámenes finales en la escuela; recuerda que tu signo debe estar ocupado para que su energía fluya más fácilmente y así avances en tus proyectos. Te invitan a salir de viaje a fin de mes. Muchas sorpresas y emociones agradables llegarán. Tú eres el toro del Zodíaco y eso significa que necesitas siempre tener una pareja a tu lado para que puedas avanzar, porque a tu signo lo caracteriza la sexualidad y pasión. Tendrás un golpe de suerte con los números 07, 16 y 32, trata de jugarlos el martes, que será tu mejor día. Te recomiendo usar el color rojo para que te abra otros caminos. Recibes una noticia de un familiar que se casa. Piensas en un amor del pasado, recuerda que lo que no fue, no será, así que trata ya olvidarlo y sigue con tu vida. Ya no te pongas trabas tú mismo para ese negocio y empiézalo.

Géminis

Diciembre está lleno de recuerdos y de convivencia familiar. Tu signo es el pilar de la familia, por eso todo mundo acude a ti. Serán 31 días de nuevas oportunidades de trabajo o ideas de poner un negocio; no lo dejes pasar. Recibes un dinero extra por tu trabajo, empiezas a decorar tu casa para estas fiestas decembrinas y piensas en hacerle una fiesta a un familiar. Tendrás un golpe de suerte con los números 02, 17 y 44, trata de jugarlos los miércoles, que serán tus mejores días, y usa el color azul para nuevas oportunidades. Recuerda que eres el gemelo del Zodíaco y eso implica la virtud de poder avanzar en proyectos de trabajo, pero necesitas aplicarte más. Te busca un amigo para pedirte un consejo. En el amor seguirás cosechando frutos. Tu signo gana la batalla para tener estabilidad emocional o, mejor dicho, quieres a todas o todos.

Cáncer

Diciembre es un mes para renovarte por completo y sacar de tu mente los rencores, son días de perdón y convivencia con tus seres queridos y el momento ideal para volver a empezar. Te sentirás con nuevas ideas, eres el creativo del Zodíaco y eso te ayudará a alcanzar nuevas metas laborales. Concéntrate más y deja las distracciones para lograr lo que buscas. Ya no pienses en ese amor que no te valoró, es mejor dejarlo atrás y buscar una pareja más estable. Te recomiendo hacer un cambio de imagen y usar mucho perfume para que se renueve por completo tu buena vibra. Tendrás un golpe de suerte con los números 09, 21 y 33; trata de jugarlos los días lunes, que serán de buena suerte. En lo sentimental seguirás con tu pareja estable; si estás soltero, muchos amores nuevos llegarán este mes. Compras boletos de avión para visitar a tu familia.

Leo

Tendrás días llenos de emociones nuevas, muchos viajes y conocerás a gente importante. Tu signo siempre se siente mejor durante diciembre porque le gusta organizar eventos importantes, pero ten cuidado con los vicios y el alcohol, porque muchas veces no puedes controlarte. Mes de regalos y sorpresas agradables. Trata de llevar una alimentación más saludable. Te invitan de viaje o vas con tu familia a pasar Navidad. No juegues con los sentimientos de las personas, recuerda que si no quieres algo en serio con tu pareja, es mejor decirlo y mantener la amistad. Tendrás un golpe de suerte con los números 14, 33 y 70; juégalos los jueves, que será tu día de suerte. Te llega una propuesta de trabajo durante enero, pero evita platicarlo mucho para que se concrete. Procura mover tu clóset y sacar todo lo que ya no utilices para renovar energías.

Virgo

Este mes de diciembre tu energía positiva crece más y realizas todo lo que tienes en mente. A tu signo le gusta mucho la convivencia familiar y ayudar a tus seres queridos. Ten cuidado con los documentos que firmas. Te busca tu jefe o los dueños de la empresa para darte un regalo o un bono por tu desempeño laboral. No hagas caso de los chismes y déjalos pasar. Realizas un proyecto nuevo de trabajo que te saldrá de lo mejor. Cuídate de dolores de cabeza o cuello. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 17 y 22, te recomiendo jugarlos los miércoles, que será tu día de suerte y trata de entrar a rifas de carros o casas, pues te llegará un gran premio. Una ex pareja del signo de Aries o Leo te busca para volver. Si estás separado de tu ex pareja, trata de buscarlo y quedar en paz, recuerda que diciembre es el mes del perdón.

Libra

Te restan 30 días de muchas noticias agradables, recuerda que estás en el momento ideal de ser alguien en la vida y este mes se dará la oportunidad que tanto esperabas, sólo cuídate de las envidias y malos deseos. Te busca un amor de otro estado o país para pedirte iniciar una relación formal; recuerda que tu signo siempre se embaraza en diciembre. No analices tanto al amor, déjate querer, que es tu tiempo. Tendrás un golpe de suerte con los números 02, 14 y 33, juégalos los viernes, que serán tus mejores días. Cambia de look durante esta temporada. Acude a los eventos que te inviten porque la suerte es tuya y te tocará un premio importante en alguna posada. Evita gastar demasiado en regalos, recuerda guardar recursos para enero. Este mes habrá cambios en tu trabajo, habla con tus superiores para que te den una oportunidad.

Escorpión

Tendrás muchos compromisos familiares y realizas compras de última hora, recuerda que tu signo es muy detallista y le gusta quedar bien con todos, por eso tu preocupación de regalar. Considera que diciembre es el mes del perdón y a tu signo le ayuda mucho esa situación, y más porque eres el más rencoroso del Zodíaco, por eso el momento de decirle a esa persona que lo sientes. Tendrás un golpe de suerte con los números 10, 23 y 88, trata de jugarlos el martes, que será el mejor día para ti. Recibes un bono o te pagan un dinero que te debían. Te buscará un amor del pasado para volver esta semana, procura dejar en claro tus asuntos amorosos. Cuidado con problemas de piel o infecciones de garganta. Sabrás del nacimiento de un bebé en la familia. En el amor te busca alguien de Sagitario o Piscis para darte un regalo o hablar de una relación formal.

Sagitario

Es tu mes de suerte y más porque estás de cumpleaños; toma en cuenta que tu signo es el más artístico y fiestero de todo el Zodíaco y siempre espera esta época para sacar toda la energía, sólo trata de no meterte en problemas ajenos. Considera que puedes dar un consejo, pero no obligar a que lo sigan. Ya no seas tan dramático en tu vida laboral si no te dieron ese puesto o cargo que querías; considera que no era el momento y ten paciencia. Cuídate de dolores de huesos o cadera. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 22 y 61, trata de jugarlos el domingo, que será tu día de suerte, y vístete de colores fuertes para que la energía positiva se quede contigo. Recuerdas a un amor de Aries o Cáncer; háblale en Navidad, será la mejor ocasión para decir lo siento. Evita gastar mucho para no acumular deudas.

Capricornio

Días de estar con la buena actitud de ser alguien, piensa que diciembre es uno de tus mejores meses y más porque empieza tu época de cumpleaños, así que empieza a realiza todo lo que tienes planeado. Serán semanas de mucho trabajo y de estudiar para los exámenes finales, administra tu tiempo y no tengas cosas negativas en tu mente para que concretes todo de la mejor manera. En el amor piensas en dejar a tu pareja o cambiarla por alguien más, recuerda que tu signo siempre busca a la pareja ideal pero eso no existe, por eso te recomiendo pensar muy bien la decisión que tomarás. Cuídate de problemas de la piel o enfermedad de transmisión sexual y ve con tu médico. Tendrás un golpe de suerte, así que te recomiendo ir a las posadas y tomar los números de la rifa 02, 14 o 27, que te traerán fortuna, especialmente en martes.

Acuario

Diciembre es el mes más agradable para tu signo y más por tantos eventos. Evita platicar de más si estás en reuniones de trabajo, recuerda que allí es donde salen los chismes, ten discreción. Cuídate de dolores de cabeza o cuello por tanta tensión en tu trabajo. Tramitas tu visa o pasaporte para ir a visitar a unos familiares en el extranjero. Trata de no comprar tantos regalos y seleccionar a quién le darás un presente. Tendrás un golpe de suerte con los números 10, 23 y 44; juégalos el martes, que será tu día de suerte, y vístete de color azul fuerte o blanco para atraer más las energías positivas. Un amigo te invita a una boda. Tomas unos días de vacaciones para estar con tu familia. Cuidado con el consumo de alcohol o trata de medirte con los vicios. En el amor decides darte un tiempo a solas para conocer a personas más afines a ti.

Piscis

Este mes será de renovación completa en tu forma de ser y te aplicarás en todo lo laboral y escolar. Diciembre será de suerte para tu signo y más porque eres el más místico y cercano a Dios, por eso las energías positivas te rodearán. En cuestiones de amor te vuelves a enamorar de tu pareja, recuerda que en la relación hay descontentos y pleitos, pero nada que no se pueda arreglar, y más porque tu signo es muy sentido o dramático, así que relájate y pásala bien todo este mes. Decides empezar un negocio o emprender algo en línea. Ya no pidas tantas opiniones sobre tu vida, recuerda que lo que desees es lo mejor para ti. Tendrás un golpe de suerte en las posadas o loterías con los números 08, 21 o 33, verás que te llega un premio grande. Cuida a tu pareja o un familiar que estará enfermo, recuerda que tú eres el pilar de la familia.

