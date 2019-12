Horóscopo: La lección que Aries aprendió este 2019

El año 2019 fue de muchos cambios para Aries. En lo emocional, aprendiste a apreciar más a las personas que siempre te han apoyado, valorando más su presencia a tu lado. Y con este cambio, echaste de tu lado a las personas tóxicas que solo se enfocaban en estancar tu presente, solo pendientes de hacerte fracasar.

A principios de 2019, liberaste mucha energía emocional estancada y relacionada a tu pasado y a tu infancia, todo esto provocado por cambios en tu familia y la expansión de tu carrera profesional. Todo esto generó emociones adicionales que te hicieron 'estallar' y a la vez, aprender a valorar a quienes te rodean.

La lección de Aries aprendió este 2019

También eliminaste viejas ideas sobre el poder para encontrar nuevas maneras de tratar con los demás y no ser tan controladora: comprendiste que no puedes controlar todo lo que pasa en el trabajo o en la vida y tienes que dejar un margen para los imprevistos sin que esto te genere ansiedad.

A lo largo del año, has tenido que ser sincera acerca de cuáles de tus creencias ya no te funcionan, y también has enfrentado problemas por los que ha estado paranoica.

En 2019 aprendiste a manejar mejor tus finanzas, aprovechando el dinero en cosas importantes y evitando el despilfarro.

Aprendiste a actuar de manera más planificada, a no dejar tantas cosas importantes a la suerte. No te gusta la rigidez, pero a veces es necesaria según el contexto en que te encuentres.

Lograr el equilibrio entre tu vida personal y tu trabajo fue difícil pero lo conseguiste. También tiraste a la basura los resentimientos inútiles y ahora eres una persona mucho más libre, relajada y feliz.

