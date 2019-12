Consulta tu horóscopo del 1 de diciembre

Inicia el día como deber ser conociendo cuál es tu horóscopo 1 de diciembre para prepararte ante todo aquello que te deparan los astros.

Aries

Hoy los nervios acumulados debilitan tus fuerzas, dice tu horóscopo 1 de diciembre, entre ellos una serie de celos que van a desestabilizar cualquier relación que tengas, cuidado con ello.

Tauro

Tauro, hoy tus ganas de pelear están muy por encima de tus momentos de tranquilidad, debes relajarte para evitar problemas mayores con tus seres queridos, sal por ahí a distraerte.

Géminis

Lo has dicho varias veces y hoy parece que lo cumplirás, así que inicia perfectamente esa dieta que tanto desear hacer para comenzar a estar en forma, dice tu horóscopo 1 de diciembre.

Cáncer

Si quieres conocer gente nueva, hoy es el día perfecto para lograrlo, las sonrisas no estarán de más con el fin de mostrarte distinto ante todo aquello que no toleras, buena vibra de parte de los astros para ti.

Leo

Es momento de comenzar a controlar tu economía, pues se vienen gastos que no esperabas, estos tienen que ver con la compra de algo que a futuro te generará muchas ganancias.

Virgo

Las cosas no te pueden ir mejor con ese amor que has conocido, debes prestar atención a cada detalle pues la propuesta de matrimonio no faltará a su debido momento, dice tu horóscopo 1 de diciembre.

Libra

Libra, ha llegado el momento de aprender a descansar, sino verás consecuencias a futuro y créeme que no te gustará pasar Fin de Año en la cama.

Escorpio

Es el justo momento de soltar todo aquello que llevas dentro, no puedes estar callándote las cosas por agradar a los demás, deja que todo fluya, como tu sangre.

Sagitario

Creer que tienes la razón todo el tiempo puede llevarte a tener grandes problemas con quien menos crees, así que aléjate un poco del egocentrismo y actúa como debe ser.

Capricornio

Capricornio, tu horóscopo 1 de diciembre dice que no puede forzar nada, todo llegará en su debido y justo momento así que solo respira y relájate.

Acuario

Hay grandes perspectivas buenas sobre estudios, másteres o cursos que estás a punto de comenzar, estás además muy bien de salud y puede comenzar a hacer ejercicios.

Piscis

Hay veces en que la amistad se convierte en amor, solo debes mirar muy bien a tu alrededor para saber qué hacer en estos casos del corazón.

