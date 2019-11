Así es como puedes superar la ansiedad que te provocan los eventos sociales

La ansiedad social afecta a todos de manera diferente pero cuando el simple hecho de pensar en las reuniones familiares o eventos festivos te provoca sudoraciones y nerviosismo, esto es para ti. Y es que hay situaciones que te provocan tal incomodidad y miedo que desatan tu ansiedad social y nada puede convencerte de que "la pasarás bien".

Estas nociones pueden causar una variedad de efectos secundarios desde tensión muscular, fatiga y náuseas hasta dolores en el pecho y sudoración, solo por nombrar algunos.

Según el Instituto de Ansiedad Social, el trastorno de ansiedad social, también conocido como fobia social, es el tercer problema de salud mental más grande que afecta a las personas y aunque podría pensarse que quienes la padecen sólo son reacias a las fiestas o a hacer amigos, es un problema que va más allá. Ahora que se acercan las fiestas y celebraciones navideñas, estos consejos te ayudarán a evitar que tu ansiedad se apodere de ti.

Prepara diferentes temas de conversación que puedes tratar durante la reunión

No se trata de que armes un guión y te aprendas tus líneas sino que tengas algo preparado que te haga sentir segura. Hablar de algo que conoces, aliviará un poco la tensión si tienes que interactuar con otros. Si es posible, averigua un poco de los asistentes, así sabrás en qué están interesados y buscar temas que puedas discutir con ellos. Quizá hay una película de moda que ya viste y que pueda generar debate o tal vez viste fotos de un viaje reciente de uno de los asistentes y puedas hacerle preguntas o hablar del lugar que visitó.

Duerme bien la noche anterior

Quizá parezca extraño sugerir esto pero dormir lo suficiente antes de tu próximo gran evento hará que te sientas más tranquila. La Asociación de Ansiedad y Depresión de América recomienda dormir al menos ocho horas cada noche. Si tienes falta de sueño, podría ser más difícil lidiar con situaciones sociales pues te sentirás alterada, nerviosa, irritable y sin poder conectar con lo que otros dicen.

Decide cuándo llegar a la fiesta

Si sufres de ansiedad social, es mejor llegar a la fiesta a tiempo o un poco antes que llegar tarde. Llegar temprano te permite conocer a los invitados a medida que llegan, en lugar de caminar en un grupo grande y enfrentar una larga lista de presentaciones.

No seas tan dura contigo misma

No te sientas mal si no puedes recordar los nombres de todas las personas que se encuentran en la reunió`n. Tampoco te sientas mal si no sabes de lo que están hablando o si no tienes un tema de conversación en común. Está bien preguntar sus nombres por segunda vez y está bien preguntar sobre lo que están hablando.También apuesta por lo que sabes y habla de ello.

Ten estrategias de afrontamiento en caso de que te sientas abrumada por la ansiedad.

Identifica un lugar al que puedas ir para respirar si es necesario. Practica la respiración profunda con anticipación y ponla en práctica cuando te sientas fuera de control. Si es posible, lleva a alguien que sepa sobre tu ansiedad y que pueda ayudarte a sobrellevarla si es necesario.

Elige cuándo salir de la fiesta

Establece un límite de tiempo antes de ir a una fiesta y cumple con tu plan de salida. Saber de antemano cuánto tiempo pasarás en el evento debería ayudar a reducir la ansiedad. Si descubres que te estás divirtiendo y quieres quedarte más tiempo, genial. Si, por otro lado, te sientes demasiado abrumada y no quieres estar más, debes saber que está bien escaparte temprano. Siéntete bien por haber podido asistir y quedarte tanto tiempo como pudiste.

