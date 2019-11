¡Una receta saludable! Aprende a preparar un rico "cheesecake" de chocolate sin queso

La cocinera saludable Connie Achurra, autora de Cocina Sana y Feliz 1 y 2 y embajadora de Tefal Chile, nos comparte una propuesta de un exquisito pastel tipo "cheesecake" de chocolate, pero ¡sin queso! Como es de esperar, su receta es saludable y fácil de preparar.

Ingredientes (8 porciones usando un molde mediano):

Para la base:

2 tazas de harina de avena o almendras.

3 cucharadas de aceite de coco u oliva.

Agua.

Para el relleno:

3 huevos.

1 barra chocolate alto en cacao picada o para derretir (también puede ser ½ taza de cacao en polvo + 1 cucharada de aceite oliva o coco + algo para endulzar a gusto).

¾ taza de almendras, nueces o maní.

¼ taza de agua o alguna bebida vegetal.

50 gotas estevia, 1/3 taza de tagatosa, miel, panela o lo que prefieras.

Preparación:

Para la base, primero mezclar la harina escogida con el aceite y el agua necesaria hasta lograr una masa. No es necesario endulzar, pero no hay problemas con agregar unas gotas de estevia, por ejemplo. Luego, poner todo en el molde y aplastar con los dedos para dar forma. Si usaste avena, no es necesario aceitar porque se despega sola. Hornear por 8 a 10 min a 180 grados. Último paso: reservar.

¡Vamos con el relleno! En una juguera, mezclar los huevos, los frutos secos que más te gusten, el agua y el endulzante elegido. Si vas a usar cacao en polvo y el aceite, chequea el dulzor. Si te atreves con la barra de chocolate (le dará una textura más cremosa al pastel), derrítela a "Baño María" y cuando esté lista, incorporar a la mezcla.

Para lograr esta maravilla rellenar la base y, por encima, poner más chocolate o frutos secos y llevar al horno a 180 grados por 20 a 25 minutos o hasta que cuaje. ¡Alto, falta una cosa! Dejar enfriar y refrigerar por 1 hora. Para lucirte aún más, se puede decorar con frutillas. ¡Listo!

