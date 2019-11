Nueva tendencia: viajar sola, pero en grupo

Hasta hace poco, viajar sin compañía se podía convertir en una gran preocupación al momento de armar las vacaciones. Comprar los boletos, encontrar hospedaje, decidir el itinerario, ajustar las rutas a tus tiempos, reservar dinero para las comidas y el estrés natural de enfrentarnos a un lugar desconocido. Una alternativa ideal para sobrellevar esta situación es encontrar a quienes hagan todo esto por nosotros y garanticen que el viaje sea una experiencia completamente placentera, desde su planificación hasta la realización. Ahí es cuando nacen las agencias de viajes de experiencia.

Muchas veces es difícil coincidir en las vacaciones con las amigas, y sola “qué lata”. Ése es el sentido de viajar en grupo, con personas que quieran recorrer el mismo destino, donde casi todos viajan solos, o solas, donde todos quieran conocer gente y formar nuevos lazos de amistad.

La agencia de viajes del periodista Claudio Iturra, Masai Travel, identificó esa realidad, y decidió armar grupos de chilenos que viajan a los mismos destinos que muestra en el programa, con él como guía. Hacen viajes grupales a destinos soñados, donde la agencia se preocupa de todos los detalles y el pasajero sólo se ocupa de llegar al aeropuerto.

“Nosotros armamos la ruta completa, reservamos todos los hoteles 5 estrellas, nos hacemos cargo del traslado, trazamos la ruta, hacemos el itinerario, nos ocupamos de todo, de que los pasajeros que viajan solos tengan habitación individual, y los llevamos a recorrer los mejores destinos del mundo”, explica Iturra.

Según el periodista, la fórmula es perfecta: “Casi todos viajan solos o solas, entonces es una oportunidad de ampliar tu círculo de amistad. Hasta se forman pololeos en los viajes de Masai, porque nos quedamos en la noche tomando vinito y de verdad disfrutamos las vacaciones”. Comenta también que viajan muchos matrimonios, que terminan haciéndose amigos de otros matrimonios; al no viajar con niños, la expedición se transforma en un súper viaje de adultos.

Los destinos de Masai Travel son exóticos; India, Turquía, Amazonas, Kenia… Lugares llenos de paisajes preciosos, espiritualidad y nuevas culturas, que se recorren mucho mejor con un grupo de amigos y con la seguridad que ofrece tener un buen guía.

La agencia, fundada por el conductor de programas de turismo, tiene en todos sus viajes sistema todo incluido. Ellos gestionan los tickets aéreos, hospedaje, comidas, propinas, traslados dentro del destino y tickets a los lugares turísticos. El viajero sólo debe encargarse de disfrutar.

“Gracias a Dios, nunca hemos viajado con un asiento desocupado, siempre hemos agotado todos los cupos”, señala Iturra, y adelanta que el próximo viaje a India sale el 31 de enero. Son 12 días de recorrido por los principales lugares icónicos, como el Taj Mahal, una maravilla del mundo, así como por lugares menos conocidos, que permiten conectar con la esencia del país, conocer su gente y sus costumbres.

Iturra comenta que quedan pocos cupos para la salida del 31 de enero, así que no hay mucho tiempo que perder. “Si de algo me he dado cuenta recorriendo el mundo, es que la vida es corta, y no podemos pasar toda la vida trabajando”.

