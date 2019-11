El secreto para tener éxito en el amor antes de que acabe el año, según tu signo del zodiaco

Aries

Aries, siempre estás corriendo, compitiendo y persiguiendo la emoción. La persecución siempre es más divertida para ti, pero debes permitirte desacelerar y disfrutar de la captura y tomarte el tiempo para conocer a la persona que quieres amar. Está bien que te relajes y disfrutes el momento mientras mantienes la emoción. Te aburres demasiado fácilmente, pero necesitas crecer y elegir a alguien que te ayude a mantenerte estable.

Tauro

Tauro, debes dejar de lado todos los viejos rencores y odios de las relaciones pasadas. Puede ser demasiado negativo porque se apegó emocionalmente a las personas equivocadas. Intenta dar una oportunidad a aquellos que relacionan sus acciones con sus palabras. Aprende a ser positivo para encontrar tu roca emocional. Usted está necesitado, pero alguien lo cuidará de la manera que desee.

Géminis

Géminis, crees que nunca podrás encontrar a esa persona para amar para siempre, y eso se está convirtiendo en tu profecía autocumplida. Desea encontrar a esa persona que pueda ser su todo mientras cree que no es real. Deja de apuntar a algo demasiado alto y cree que no existe, es demasiado conflictivo. Baje una muesca. Puedes encontrar el amor: existe.

Cáncer

Cáncer, caes demasiado rápido y das todo demasiado rápido. También debes dejar de lado las fantasías de tu ex. Si realmente quieres encontrar el amor, debes despedirte de tu pasado y seguir adelante. Déle tiempo para generar confianza y tómese el tiempo para conocer a alguien antes de enamorarse de ellos. La paciencia es la clave.

Leo

Leo, sabes lo que quieres y sabes lo que estás buscando, pero parece que no te importa lo que otras personas quieren o lo que están buscando. Debes darte cuenta de que el amor es entre dos personas y no solo de lo que quieres, no siempre se trata de ti. Aprenda a prestar atención a los deseos de otras personas y deje que otra persona sea el centro de atención por una vez.

Virgo

Virgo, estás demasiado concentrado en tus formas y tu estilo de vida, por lo que es difícil para ti encontrar a alguien. Tiendes a encontrar algo mal con todos los que conoces, por lo tanto, los alejas antes de que realmente los conozcas. Haz algo que normalmente no harías y pasa el tiempo para conocer a alguien antes de despedirlo.

Libra

Libra, no te permites ser vulnerable y tiendes a cerrarte cuando el amor viene a ti. Pasas demasiado tiempo siendo la vida de la fiesta y deslumbrando a todos con tu carisma que escondes tu verdadero ser de esa persona especial. Demuestra quién eres bajo toda esa magia, y alguien encontrará la verdadera magia dentro de ti.

Escorpio

Escorpio, tardas demasiado en abandonar las relaciones pasadas y tramas la venganza para no darte cuenta de que tu verdadera alma gemela está justo frente a ti. Te resulta difícil encontrar el amor porque quieres a alguien que pueda cuidarte emocionalmente y alguien en quien puedas confiar por completo. No busques a tu futuro compañero con unos ojos tan críticos, porque todo lo que verás son fallas. Puedes encontrar la pasión con la que sueñas en la vida real.

Sagitario

Te enamoras rápidamente y quieres viajar por el mundo y divertirte, y en el momento en que se vuelve desafiante, quieres terminarlo y escapar. El amor es más que las primeras etapas de la pasión. Tienes que aceptar que quedarte con la persona que amas requiere trabajo y tiempo, y que no siempre seguirá tu camino. Encontrará a alguien que es estable pero que mantiene su mente adivinando. Sé un poco más flexible.

Capricornio

Capricornio, eres demasiado serio: sabes que es importante trabajar duro para tener éxito en la vida y piensas que si te diviertes, fallarás. Necesita encontrar a alguien que continúe motivándolo a trabajar duro pero que también le recuerde aprender a ser espontáneo y divertirse. Está bien ser tonto de vez en cuando. La vida no debería ser solo trabajo o juego, puedes tener ambas cosas.

Acuario

Eres poco convencional; crees que encontrar el amor te hará perder quien eres. Pero es posible mantener tu autonomía mientras estás en una relación. Debes darte cuenta de que no perderás tu esencia sólo porque conoces a alguien más. Cuando encuentres a esa persona, te preguntará cómo pudiste pasar tanto tiempo sin ese amor.

Piscis

Tienes que salir y bajar la guardia. El hecho de que alguien te haya lastimado en el pasado no significa que cada persona nueva lo hará. Deseas que alguien valore tu lado creativo y sensible. Puedes pensar que alejándote estás a salvo, pero te mantienes solo al no abrirte al amor. Sumérgete en el mundo, no te arrepentirás.

