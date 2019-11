Horóscopo de Mhoni Vidente para este fin de semana

Aries

Tu energía estará en un punto crucial en estos días y renacerás en muchos sentidos. Conocerás a muchas personas que te ayudarán en tu vida profesional, así que debes estar atento a tu alrededor. El lado positivo de los Aries es el buen sentido del humor, el carisma, la autoconfianza y la seguridad en todo lo que realizan; son líderes y su ambición los hace crecer siempre en lo personal. Tu lado negativo es que eres muy controlador y egocéntrico, actitudes que debes cambiar para no tener problemas en tus relaciones interpersonales. Fin de semana de estar con mucho trabajo y con buenas noticias en cuestión de negocios. Te buscará un nuevo amor para invitarte a salir. Tendrás un golpe de suerte el sábado con los números 01, 24 y 57. Tu color es el azul, trata de usarlo más para estimular la buena suerte.

Tauro

Fin de semana de convivir con tus seres queridos para compartir los buenos momentos de la vida. Tendrás un domingo de mucha relajación y convivencia con tu familia. Este viernes será de concretar algunas pláticas de negocios con posibles socios. En tu trabajo habrá auditoría o evaluaciones, así que trata de tener todo en orden. Ten cuidado con la sal y el alcohol, evita consumirlo excesivamente porque te causará problemas de salud. Ya no idealices el amor, muchas veces podemos pensar que esa persona es la indicada para nosotros, pero ten en cuenta que las cosas no siempre resultan y debes estar preparado para las posibilidades. Recibes un dinero extra, trata de pagar tus deudas. Duerme más para que tu mente se recupere más rápido de todo el estrés. Te viene un golpe de suerte con los números 00, 18 y 32.

Géminis

Enfrentarás algunas presiones este fin de semana para sacar todos los pendientes en tu trabajo o escuela, recuerda que lo más importante de tu vida es quedar bien con tus obligaciones. Ten cuidado con las pérdidas y evita invertir en negocios que no son confiables. Te llega una invitación para salir de viaje; hazlo, la pasarás de lo mejor. Te buscará un amor del pasado que fue muy complicado, debes dialogar, cerrar ese círculo y quedar en paz. Te invitan a un concierto este sábado y te divertirás mucho. Arreglas tu clóset y sacas todo lo que ya no utilizas para regalarlo o donarlo. Tramitas el crédito de una tienda departamental. Te buscan tus amigos el domingo para jugar futbol o practicar algún deporte. Obtienes un dinero extra con los números 05, 21 y 44, combínalos con tu fecha de nacimiento para personalizar su suerte.

Cáncer

Recuerda que no todo lo que brilla es oro y esto es porque te ofrecen una inversión muy complicada, trata de analizar detenidamente lo que harás con tu dinero y ten en cuenta que es mejor ahorrar. Cuídate de dolores de rodilla y huesos, ve con tu médico antes de que se vuelva un problema más grande. Te busca un familiar para invitarte a una fiesta en este fin de semana. Trata de mantener la dieta, recuerda que como te ven, te tratan, así que aliméntate más sano y evita tomar pastillas para adelgazar, eso te causará mucho daño. En el amor sigues con tu pareja actual, pero tu pensamiento se enfoca en otra persona; a veces uno está en una relación por compromiso y no por amor, así que analiza bien la situación y toma una decisión. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 09, 13 y 14.

Leo

Te recomiendo que este viernes tomes mucha agua, salgas a caminar con los primeros rayos del sol y hagas limpieza en tu casa para sacar todas las malas energías con las que te cargaste durante la semana. Te buscan de un trabajo nuevo que te convendrá mucho económicamente, sólo recuerda que no debes platicar anticipadamente tus asuntos para que no generes envidias. Cuídate de dolores de estómago y trata de comer más saludable. Te busca una ex pareja para volver, recuerda que tu signo siempre deja huella en las relaciones y por eso constantemente regresan a ti, pero trata de ya avanzar y cerrar ese capítulo en tu vida. Te invitan a una fiesta este sábado y te compras ropa para estrenar. Ya no pelees con la familia, recuerda que ellos siempre querrán lo mejor para ti. Tus números de la suerte son 27, 31 y 88.

Virgo

Este viernes será ideal para cortarte el cabello y renovar las energías, recuerda que tu signo es sinónimo de vitalidad y con eso podrás mantener una actitud positiva por más tiempo. Tramitas un crédito bancario para una casa o departamento, atraviesas por la época de tu vida en la que es necesario crear tu patrimonio. Trata de ya no pensar tanto tus proyectos y concéntrate en llevarlos a cabo, recuerda que sólo tendrás éxito si pones la manos a la obra. Ya no pelees con tu pareja, deja a un lado la desconfianza y trata de no salir con más amores para evitar los sentimientos de culpa. Debes estar tranquilo estos tres días y prepararte para una semana de mucho trabajo. Cuídate de dolores de pie y talón, ve con un médico para que te revise bien. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 21 y 98.

Libra

Fin de semana de acudir a muchos eventos sociales, recuerda que tu signo se caracteriza por ser muy sociable y el alma de la fiesta, así que trata de divertirte mucho y conocer a personas interesantes. Ten mucho cuidado con lo que firmas, lee muy bien los contratos y pide consejos profesionales. Te busca un amigo para invitarte a un negocio. En el amor estarás muy estable. Trata de acercarte más a tu familia para pedirles consejos. Cuídate de dolores de cabeza, recuerda que es tu punto débil. Sigue con el ejercicio para liberar el estrés. Este domingo se llenará tu vida de buenas noticias y sorpresas que te harán sentir de lo mejor. Deja a un lado la flojera y vuelve a estudiar, te recomiendo tomar un curso de idiomas o computación que te ayude en tu trabajo. Tus números de la suerte son 26, 31 y 99.

Escorpión

Será un fin de semana de mucha suerte para tu signo, así que aprovecha toda esa buena energía para sacar adelante tus pendientes y planes de negocios. Compras boletos de avión para realizar un viaje con tu familia en diciembre. Sigues ahorrando para comprar un coche o una casa, pues consideras que es momento de comenzar a formar un patrimonio. El sábado te invitarán a muchas fiestas, pero debes ser cuidadoso con la forma en la que tomas alcohol y, sobre todo, evita manejar; la prudencia es lo mejor. Compras un regalo para un familiar. Pones en orden todos tus papeles de impuestos y del trabajo. Eres muy conquistador y este fin de semana tendrás mucha suerte en el amor, sólo trata de vestirte de colores fuertes y ponerte mucho perfume para que llegue más rápido. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 10 y 23.

Sagitario

Este viernes tendrás mucha presión de trabajo, recuerda que estás en un momento de cambios radicales en tu vida y por eso sentirás que todo está en contra tuya, por ello trata de relajarte y resuelve los problemas sin presionarte. Cuida mucho tu dinero y no gastes en artículos que no necesitas. Tendrás algunas discusiones con tu pareja por asuntos sin importancia, trata de no ser tan dramático y vive un fin de semana de lo más tranquilo. El sábado irás de fiesta con tus amigos, sólo procura ponerte límites y no tomar demasiado alcohol. Arreglas tu habitación o decides pintar tu casa. Llegan familiares a tu casa este domingo para hacer una fiesta. Tendrás un golpe de suerte con los números 14 y 55. En el amor te busca alguien del pasado para reclamarte, trata de resolver las cosas y estar en paz.

Capricornio

Fin de semana de estar con muy buena suerte en todos los sentidos, aprovéchala si tienes algún trámite pendiente o entrevistas de trabajo, verás que te irá de lo mejor. Te invitan a salir de viaje o visitar a unos familiares. Comienzas a adornar tu casa para la Navidad. Te invitan a una boda. Quieres comprarte ropa, pero tienes que pagar primero tus deudas. Un amor del pasado te busca para pedirte un consejo. Los Capricornio que están solteros tendrán un encuentro con alguien del signo de Aries o Géminis; ábrete al amor y disfruta del momento, recuerda que es tiempo de ser feliz y de que encuentres pareja. Ten precaución en las calles, serás propenso a las pérdidas y a las caídas. Gozarás de un golpe de suerte el sábado con los números 09, 17 y 32. Usa ropa de colores claros para mejorar las buenas energías.

Acuario

Viernes de mucho trabajo o de acudir a juntas con tus superiores para cambios de proyectos o de puesto, te recomiendo estar siempre con toda la disposición de ayudar y así crecer en lo profesional. Aprovecha el fin de semana para relajarte y salir de fiesta con tus amigos, sólo controla el consumo de alcohol y evita las comidas muy picantes para no enfermarte. Decides hacer cambios en tu persona o tatuarte. Te llega un dinero que no esperabas por parte de la lotería con los números 15, 31 y 40. Ya te ves mejor gracias a la dieta y el ejercicio, así que no lo dejes. Te recomiendo tener precaución a la hora de conducir, recuerda que en las calles hay muchos peligros, especialmente los fines de semana. Decides tomar las riendas de tu vida económica y comenzar a ahorrar para el futuro. No pelees tanto con tu pareja.

Piscis

Fin de semana de analizar todo lo que tienes pendiente y enfocar todas tus energías para sacarlo adelante antes de que se acabe el mes. Te busca un amigo del signo de Libra o Leo para invitarte a un negocio los fines de semana, acepta. Recibirás un dinero por un bono o por el aguinaldo, te recomiendo que lo administres bien y que comiences a comprar los regalos para Navidad y Día de Reyes; sólo recuerda que no debes de gastar mucho dinero para demostrar a tus seres queridos cuánto los quieres. Siempre será mejor un regalo que tenga tu sello personal. Ya no busques a ese amor que se fue de tu lado, recuerda que si no funcionó en su momento, quiere decir que no son el uno para el otro. Sal a conocer a personas más compatibles de Aries o Virgo. Tus números de la suerte serán 26, 31 y 99.

