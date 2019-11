La lección kármica que cada signo del zodiaco debe aprender en la vida

Aries

El karma de Aries está relacionado con el egoísmo. Aprender a considerar las necesidades de los demás y no sólo las suyas. Es necesario ser más sensible, pues diferente de lo que él puede pensar, eso no significa falta de confianza en sí mismo. Los puntos débiles como la falta de paciencia, impulsividad y, en muchos casos, la agresividad deben ser trabajados.

Tauro

Aunque este signo sepa lo que quiere, necesita desarrollar más confianza interna y no dejar que su valor sea definido por las cosas materiales que posee o apariencia. Así como el ario, el taurino tiene una enorme predisposición para la terquedad. Para muchos, esa calidad puede ser un incentivo que refuerza su ambición y puede hacerla algo tóxica.

Géminis

El objetivo de la vida de este signo es terminar lo que comienza y trascender la superficialidad, permitiendo profundizar más tanto con las personas como con determinadas situaciones. El geminiano necesita aprovechar su habilidad de comunicación y evitar caer en chismes o manipulación para obtener un beneficio personal.

Cáncer

El karma de este signo se concentra en lo emocional. Es necesario evitar dependencia sentimental, pero sin cerrarse en sí mismo y construir barreras para evitar el sufrimiento. Para ello es necesario siempre esforzarse para concentrar energías en el presente y vivir las experiencias que lo rodean, porque si usted no cambia su futuro, puede vivir ciclos viciosos.

Leo

El leonino tiende a ser muy egocéntrico y eso amenaza su capacidad de convertirse en un líder positivo. Es necesario aprender a escuchar a los demás y ser más flexible y de mente abierta. Trate de ser más humilde y no piense que usted merece todas las cosas buenas que suceden y la gente acabará reconociendo su esfuerzo.

Virgo

El karma de Virgo está en el equilibrio y el sentido común. Sea más racional, pero no caiga en críticas destructivas. Aja con honestidad y no como una manera de obtener reconocimiento de todos, porque eso traerá grandes frustraciones. Al final, la vida va a agradecer por una respuesta positiva a su cambio de actitud.

Libra

El karma del libriano está enfocado en la manera en que maneja sus relaciones, con su familia, amigos e incluso con él mismo. La indecisión y las fuertes tendencias a la pasividad también contribuyen a decisiones erróneas sobre muchas cosas. Trabaja la auto-confianza, sea honesto consigo mismo y tenga el equilibrio como objetivo.

Escorpio

Este signo enfrenta desafíos constantes en torno a sus relaciones. Es necesario entender qué relación no es un juego de poder, sino un trabajo en equipo con responsabilidades compartidas. Además, su miedo a fallar, la propensión al sufrimiento y la rabia también pueden afectarlo. No dude en pedir ayuda si lo necesita. El mundo no necesita ser cargado en la espalda y nadie merece quedarse siempre a la defensiva por miedo al fracaso.

Sagitario

El karma del sagitario es hacer las paces con sus creencias espirituales y personales. Él debe aprender a enfrentar las decepciones y aceptar para alcanzar la paz interior. En general, tienden a ser más egoístas y no le importa lo que otros puedan sentir o pensar. Esto acaba convirtiéndolos en personas que pueden complicar relaciones de los más diversos niveles. Intenta pensar antes de hablar y actuar para que tu verdad sea más positiva para los demás.

Capricornio

El desafío que el capricorniano debe enfrentar es cultivar el pensamiento crítico, además de lo que la sociedad espera, oyendo mejor su voz interior. La visión pesimista de Capricornio es generalmente su peor enemigo. Es más cómodo reclamar, pero al final, usted acabará perdiendo un tiempo importante para su vida y sufriendo las consecuencias.

Acuario

El acuariano no soporta seguir órdenes de los demás, por lo que siempre buscan ser una figura de poder. Él debe aprender a cultivar empatía, comprensión y pensamiento flexible, evitando principalmente discutir innecesariamente. Es importante cuidar de lo que le corresponde y tener más tiempo para reflexionar sobre los aspectos de la vida que son realmente importantes, como la relación con nosotros mismos y las personas queridas.

Piscis

Uno de los karmas de este signo es la facilidad de dejarse llevar por la ilusión o la conveniencia de no tener que tomar decisiones. Esto hace que las personas acaben viéndolo como alguien que sólo da vueltas en las decisiones. En esencia, esto puede destruir muchas cosas e impedir que su naturaleza brille. Es necesario encargarse de la vida de una vez por todas y dejar que los demás se maravillen con lo que usted posee dentro de sí.

