Horóscopo de Mhoni Vidente para este fin de semana

ARIES

Este viernes estarás con muchas presiones laborales y en tu vida personal, ten en cuenta que tu signo es muy aprensivo y le cuesta trabajo desligarse de situaciones complicadas, por eso te recomiendo que analices bien todo lo que planeas. En las discusiones no te alteres, recuerda que los Aries siempre saldrán victoriosos de cualquier problema. Sales de viaje para visitar a un familiar. Decides remodelar tu casa y comprarle muebles. Cuídate de problemas de la piel y trata de no hacerte ningún tratamiento estético para evitar complicaciones. Recibes un dinero extra gracias a tus números de la suerte que son 09, 14 y 33. Te busca un amor del pasado para reclamarte y discutir, trata de ya bloquearlo de tu vida. Compras ropa y decides cambiar de look. Recibes la noticia de que un familiar se casa.

TAURO

Fin de semana de estar con las energías encontradas en cuestiones amorosas, así que trata de llenarte de paciencia y tolerancia con tu pareja y no caer en provocaciones, recuerda que tu signo es tierra y eso te vuelve muy estricto contigo mismo y con los demás. Este fin de semana te invitarán a muchas fiestas; acude y aprovecha para relajarte. Viernes de mucho trabajo y de acudir a juntas con tus jefes para discutir cambios de puestos. Preparas un viaje este domingo y será con la familia. Trata de seguir con el ejercicio para que puedas liberar el estrés. Tendrás un golpe de suerte con los números 04, 33 y 78. A los Tauro que están solteros les llega un amor nuevo y apasionado del signo de Capricornio o Piscis que será muy compatible. Mandas a arreglar un asunto legal del pasado en el que saldrás victorioso.

GÉMINIS

El viernes será un día de suerte para tu signo, te llega la propuesta de un proyecto laboral nuevo que te traerá la estabilidad y prosperidad que tanto buscas. En el amor seguirás conociendo a personas muy compatibles contigo y eso te llenará de muy buenas energías. Para los Géminis que están con pareja será un fin de semana lleno de alegrías y pasión. Cuídate de problemas de infección de la garganta, trata de acudir con tu médico y cuidarte. Recuerda que los astros están a tu favor en estos tres días, así que aprovecha tu suerte y juega los números 03, 19 y 22. Usa mucho el color amarillo para atraer la abundancia. Arreglas asuntos de tu hogar y compras muebles para vivir más cómodo. Recuerda que el olvido no es perdón, es mejor tratar de sacar todos los rencores del pasado y vivir más feliz.

CÁNCER

Fin de semana de estar algo pensativo y triste por todo lo que te ha pasado en los últimos días, sólo ten en cuenta que debes experimentar todo eso para que puedas avanzar en tu vida personal. Tendrás días de mucho trabajo extra, así que trata de tomar vitaminas para que no te sientas cansado. Recuerda que a tu signo lo domina el comprar por comprar, pero en estos días debes planificar tus compras para no meterte en deudas innecesarias. Sábado para cambiar radicalmente de look, eso te ayudará a renovar tus energías. Planeas un viaje para finales de este mes y empiezas a organizar lo que llevarás en tu maleta. Trata de moderar tu carácter y no ser tan controlador, lo mejor en la vida es brindar confianza. Tendrás un golpe de suerte con proyectos nuevos. Tus números de la suerte son 14, 23 y 77.

LEO

Viernes de estar en muchas juntas de trabajo para la exposición de proyectos, recuerda que tu labor es muy importante, así que trata de organizarte en tu oficina para dar la mejor impresión con tus superiores. Ya trata de no ser tan exigente contigo mismo y mejor permítete ser un soñador para que alcances todos tus anhelos. Ten cuidado con tu espalda y cuello, evita cargar artículos pesados para no lastimarte y mejor realiza ejercicios de cardio supervisados para liberar el estrés. Tendrás un golpe de suerte con los números 05, 17 y 32. Usa ropa de colores claros para que se multiplique la suerte y atraigas la abundancia. Te invitan a pasar unos días en la playa, eso te ayudará a estar más relajado. Recuerda que a tu signo lo domina el sol y eso te ayudará a multiplicar tu energía positiva y atraer la buena suerte.

VIRGO

Este fin de semana te viene un cambio muy positivo, pero inesperado, así que trata de no platicarlo para evitar problemas de envidias. Tu signo atraviesa por una etapa de abundancia, aprovéchala para hacer cambios positivos en tu vida. Por fin se libera una energía negativa que dependía mucho de ti, es decir, una amistad o un mal amor. Será un fin de semana para encontrarte con personas del pasado que te darán mucha alegría. Arreglas asuntos de tu coche. Te invitan a salir de viaje, recuerda que lo tuyo es conocer personas de otras partes del mundo. Tendrás un golpe de suerte con los números 00, 16 y 28. Tomas un curso de idiomas este sábado. Trata de hacer tus pagos de escuela y tarjeta de crédito para que no tengas problemas después. Le haces un regalo a tu mamá por su cumpleaños.

LIBRA

Asistes a juntas de trabajo en las que habrá mucha presión de tus jefes, trata de tranquilizarte y poner en orden tus obligaciones y dejar a un lado tu celular para que no te quite el tiempo. Recibes un dinero extra por tu aguinaldo y pagas deudas del pasado, pero trata de ahorrar para el futuro. Tendrás una preocupación por parte de un familiar que estará enfermo, trata de darle tu apoyo moral. Eres muy carismático y siempre te rodea el amor; de hecho en este fin de semana llega a tu vida alguien del signo de Aries o Capricornio que será muy compatible contigo. Te buscan para reclamarte algo del pasado y será una ex pareja, trata de ya cerrar ese capítulo en tu vida y bloquearlo de todas tus redes sociales. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 17, 20 y 66. Decides reinventarte por completo.

ESCORPIÓN

Fin de semana largo, en estos días estarás muy festejado y lleno de sorpresas agradables, recuerda que tu signo es uno de lo más queridos del Zodíaco y cada vez que cumplen años se llenan de buenas amistades. Cuidado con problemas de estómago, aprende a llevar una dieta saludable y evita los excesos. Planeas vacaciones para salir a visitar a familiares. Recuerda que debes mantener tu casa limpia para que lleguen las buenas energías, así que decídete a tirar todo lo que no necesitas. Extrañas mucho a un amor del pasado, pero ya no debes vivir en el pasado, es mejor que salgas a conocer a personas más compatibles contigo de los signos de Cáncer y Tauro. Mandas a revisar tu coche o le cambias las llantas. Gozas de un golpe de suerte el domingo con los números 01, 23 y 77. Trata de usar mucho el color rojo.

SAGITARIO

Gozas de una muy buena suerte durante este viernes, debes tener pensamientos positivos para que el éxito llegue. Saca de tu mente pensamientos de rencor. Tendrás revisión en tu trabajo, así que da lo mejor de ti para que tus jefes te consideren para un ascenso. Te busca un amigo para invitarte a salir de viaje. En el amor seguirás un tiempo solo, recuerda que tu signo es muy exigente para tener una pareja y por eso se tardan en tener una relación seria. Cuidado con el consumo de alcohol y el exceso de comida, trata de medirte en estos días para que después no tengas problemas de salud. Haces pagos atrasados. Será un fin de semana de mucha diversión y de conocer a personas muy agradables. Te busca un familiar para invitarte a una boda. Te viene un golpe de suerte el domingo con los números 03, 41 y 55.

CAPRICORNIO

Sacarás mucho trabajo atrasado y enfrentarás algunas presiones para pagar unas tarjetas, recuerda que debes aprender a ahorrar y mejorar tu administración. Es momento de pensar en tener un negocio propio. Recuerda que no debes confiar tanto en las personas porque siempre te rodean las traiciones, así que trata de poner los asuntos en claro. Cuídate de problemas de nervios o ansiedad, ve con tu médico. Ten precaución en las calles para evitar accidentes de tránsito. Gozarás de un golpe de suerte con los números 04, 13 y 26, agrégale tu fecha de nacimiento para personalizarlos. Domingo de hacer cambios en tu casa o comprar muebles. Los Capricornio que tienen pareja estarán muy enamorados y los solteros conocerán a personas muy compatibles. Vístete de colores fuertes para atraer el amor.

ACUARIO

Fin de semana de tomar decisiones firmes en tu vida personal, recuerda que tu signo atravesará por fuertes energías encontradas en su vida amorosa, así que no tomes nada a la ligera. Los solteros tendrán mucha compatibilidad con los signos de Libra, Piscis y Leo. Viernes de acudir a juntas de trabajo para reacomodar tus proyectos; trata de quitarte estrés y concéntrate en lo que necesitas para realizarte y alcanzar el éxito. Haces unos pagos de tu tarjeta de crédito. Recibes una invitación para salir de viaje en estos días. Un amigo te buscará para pedirte un consejo debido a que está en vías de divorcio. Cuídate de las envidias y mal de ojo, recuerda que tu signo siempre brillará y eso les molesta a los demás. Tu golpe de suerte será con los números 07, 56 y 81. No tengas miedo al qué dirán, sigue igual de original.

PISCIS

Los siguientes tres días serán para poner en orden tu vida laboral, recuerda que tu signo es muy fuerte y casi nunca demuestra que tiene problemas, pero trata de quitarte de lugares que no son para ti y busca un trabajo en el que te valoren más. Cuídate de problemas legales, trata de resolver todo en su momento. Te busca un amor del pasado para platicar, recuerda que todos cometemos errores y es bueno analizar tus decisiones. Te haces una revisión dental. Arreglas tu coche o decides cambiarlo por uno más reciente. Ten cuidado con tu carácter, es mejor no opinar y mantenerte al margen de las situaciones complicadas. Sábado y domingo de visitar a tu familia. Haces limpieza en tu clóset. Comienzas una rutina de ejercicio y dieta para verte de lo mejor. Tus números de la suerte serán 07, 21 y 33.

