El testimonio de vecina de Puente Alto que dejó callados a los panelistas del "Mucho Gusto"

Un impactante testimonio fue el que recogió Karla Constant cuando se encontraba realizando un despacho en vivo para el matinal Mucho Gusto, de Mega. La panelista se trasladó hasta la comuna de Puente Alto, en donde conversó con varios vecinos del sector para conocer sus opiniones frente a la crisis que atraviesa el país.

Una de las mujeres con las que habló, fue Ana Gutiérrez, una mujer de 75 años que se desahogó por una situación que vio desde la ventana de su casa. "Tengo mucha pena mijita, ver a mi ciudad donde yo nací, el país donde he vivido toda mi vida, y siento una pena terrible ver así a mi ciudad. Cómo los hijos de este país hacen esto, humillan de esa forma a su patria, cómo lo hacen estos hueones, perdóneme la expresión", partió diciendo.

Luego, remarcó que si bien hay problemas, no comparte la forma en que se está protestando. "Podemos ir a una marcha, yo de joven fui, pero no de esta forma, no así. Todos somos pobres en este país, pero hay políticos que ganan millones y millones. ¿Alguna vez en la vida no fue así?", cuestionó, apelando a la historia.

"¡¿Por qué no se dan cuenta que estamos al borde de una guerra civil?! Lean. Eso es lo que tienen que hacer. Leer y ver la historia (…) Yo me saco la cresta, para poder tener lo que tengo. Tengo 75 años y todavía trabajo. Y perdone que me emocione, pero ayer lloré al ver esto", agregó la vecina de Puente Alto.

En el estudio del Mucho Gusto, los panelistas miraron atentamente el recuadro en pantalla y escucharon a la mujer en completo silencio. Lucho Jara, Begoña Basauri y José Antonio Neme estaban visiblemente afectados por la situación. Sin embargo, no realizaron ninguna intervención durante el testimonio.

Te recomendamos: