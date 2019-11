Cachorro nacido con cola en la frente se vuelve viral

Un cachorro nació con una cola entre los ojos. Es demasiado extraño para ser verdad, pero lo es: Little Narwhal existe, tiene aproximadamente diez semanas y acaba de ser rescatado en los Estados Unidos.

El perro fue encontrado por el personal en Mac's Mission Shelter, ubicado en Missouri, Midwest USA. El lugar se especializa en el cuidado de animales con necesidades especiales, e inmediatamente llevó a Narwhal a un veterinario.

This is Narwhal. He was born with an extra tail on his forehead. It hasn’t wagged yet but he’s working on it. 14/10 always read the instructions before assembling your puppy pic.twitter.com/ge8B0KlLa3

— WeRateDogs® (@dog_rates) November 13, 2019