VIDEO: Novia usa el lanzamiento del ramo en su boda para ayudar a su hermano a pedir matrimonio

Una boda se detuvo durante el lanzamiento del ramo cuando, en lugar de tirar las flores como es tradicional, la novia se dio la vuelta y caminó tranquilamente para ayudas a su hermano a pedir matrimonio y se las entregó directamente. La invitada se dio vuelta donde se encontró con la vista de su novio sobre una rodilla.

La mujer, claramente sorprendida, dice que sí a los aplausos y vítores de otros invitados a la boda en la recepción.

Según un miembro de la familia en Twitter, la novia conspiró con su hermano por la propuesta sorpresa y se le ocurrió la idea de entregarle el ramo a su novia durante el lanzamiento del ramo planeado.

At my cousin wedding and my brother did this….. pic.twitter.com/lBFMKTCIZf

— NEXT⬆️ (@Devon0Jones) November 3, 2019