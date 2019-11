Estos signos del zodiaco tendrán situaciones estresantes este fin de semana

Géminis

Tienes tantas ideas geniales en mente que estás lleno de inspiración. Sin embargo, es posible que te estés presionando para que lo hagas todo de una vez. No dejes que tu impaciencia arruine lo que podría haber sido algo increíble. No hay necesidad de apresurarse cuando hay un proceso que debes disfrutar. En lugar de desanimarte por no estar motivado o enfocado lo suficiente, diviértete con una lluvia de ideas. Deje volar su imaginación. Toma nota. Meditar. Haz todo a tu propio ritmo. En este momento, estás cocinando lentamente algo mágico.

Virgo

Puede sentir que está hablando un idioma diferente al de todos los demás esta semana. Es como si no recordaras las cosas correctamente o no te expresaras con precisión. Sin embargo, no se trata de lo que dices, sino de cómo lo dices. Reconsidere la forma en que comunica sus necesidades y tenga en cuenta a su audiencia. Si tiene algo que realmente necesita decir, elija el momento adecuado y la persona adecuada para hablar. Piensa dos veces antes de hablar. No te quedes callado en los momentos en que es realmente necesario ser sincero con tus sentimientos. Todo lo que importa al final es que te estás apegando a tu verdad.

Sagitario

Estás lidiando con algunas cosas realmente intensas y posiblemente incluso dolorosas en este momento, y la curación nunca es tan glamorosa como podrías pensar. Estás alcanzando una sensación de finalización y hay heridas persistentes de tu pasado que requieren tu atención. No luches evitando tus sentimientos. Nadie te está juzgando, si lo están, depende de ellos. Siéntase libre de establecer límites para que pueda sanar a su propio ritmo. Es posible que necesite estar solo por un tiempo, pero esto es solo temporal. De hecho, te estás preparando para tu regreso.

