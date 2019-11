Esto es por lo que debes dejar de culparte según tu signo del zodiaco

Aries

Deja de culparte por el trauma que experimentaste. No lo trajiste sobre ti mismo. No fue tu culpa.

Tauro

Deja de culparte por tu dolor de corazón. No había nada que pudieras haber hecho para convencerlos de que se quedaran. Sus sentimientos están fuera de tu control.

Geminis

Deja de culparte por los errores que cometiste hace años. No puedes detenerte ayer. Tienes que concentrarte en el mañana.

Cáncer

Deja de culparte por tener tantas emociones. No eres demasiado dramático. No eres infantil. Tus sentimientos son válidos.

Leo

Deja de culparte por cuánto te estás quedando atrás. No estás en una línea de tiempo específica. No lo estás haciendo tan mal como te has estado diciendo a ti mismo.

Virgo

Deja de culparte por cada cosa mala que te haya pasado. No fue karma. Algunas cosas simplemente suceden.

Libra

Deja de culparte por cosas sobre las que no tienes absolutamente ningún control. Tienes que aceptar que algunas cosas están fuera de tu alcance. Algunas cosas no tienen nada que ver contigo.

Escorpio

Deja de culparte por la cantidad de tiempo que desperdiciaste con la persona equivocada. Todavía tiene mucho más tiempo para dedicar a la persona adecuada.

Sagitario

Deja de culparte por ser diferente. Es bueno que seas único. Es bueno que seas auténtico.

Capricornio

Deja de culparte por tus fracasos. Todos son rechazados. Todos se quedan cortos. No significa que usted mismo sea un fracaso.

Acuario

Deja de culparte por confiar en la persona equivocada. Ellos fueron los que hicieron algo mal, no tú. Es bueno que veas lo mejor en las personas.

Piscis

Deja de culparte por los errores que otras personas han cometido. No puedes controlar las acciones de tu pareja, tus padres o tus amigos. Toman sus propias decisiones.

Te recomendamos en video