Las mentiras que los hombres infieles dicen para engañarnos

Los hombres tienen mucha habilidad para inventar las mejores excusas cuando quieren ir a verse con otro y ser infiel.

Pero, existen algunas mentiras comunes que los hombres infieles tienden a decir, así que si tu pareja te dice alguna de estas excusas, debes estar alerta pues es muy probable que esté siendo infiel.

Cuando los atrapamos oliendo a perfume de mujer se inventan la mejor excusa para engañarnos, así que si tu pareja llega oliendo a perfume debes estar alerta y no creer lo que tu novia te diga.

Los hombres cuando quieren cometer sus infidelidades acostumbran a usar esta excusa del trabajo porque les parece perfecta y nosotras muchas veces las creemos.

Pero, cuando tu novio te diga esto lo mejor es que vayas a su trabajo y lo descubras.

"Se me ponchó una llanta y se me apagó el celular por eso ya no pude avisarte, ahorita te cuento todo lo que me pasó"